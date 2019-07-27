Ломаченко рассказал, сколько смог бы продержаться в ринге против супертяжа Фьюри

Украинский боксер оценил свои шансы, если бы боксировал против Тайсона Фьюри.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) рассказал, сколько бы смог продержаться в ринге, если бы проводил бой против супертяжеловеса Тайсона Фьюри (28-0-1, 20 КО).

Об этом Ломаченко сказал в интервью для YouTube-канала William hill.

"Думаю, получилось бы продержаться с ним пять или шесть раундов. Я бы постоянно кружил вокруг него, двигался и увиливал. Но к пятому или шестому раунду я бы устал, в какой-то момент я бы остановился, и он бы попал в меня", - сказал Ломаченко.

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Также украинский чемпион вспомнил, как тренировался в ринге вместе с Александром Усиком, который готовится к дебюту в супертяжах.

"Когда-то мы с ним провели один спарринг. Он пришел в зал моего родного города, и мы просто поработали на технику. Не могу сказать, кто бы из нас победил, будь мы в одном весе. Я был гораздо быстрее него, но он намного выше".

Напомним, непобедимый Фьюри является бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе.

Свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа. В Лондоне украинец встретится с Люком Кэмпбеллом.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик поделился ожиданиями от следующего боя Ломаченко.