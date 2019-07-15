Украинский чемпион мира может провести бой с россиянином за два титула

Александр Гвоздик ведет переговоры о следующем поединке.

Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик планирует провести следующий бой осенью.

Об этом сообщил сам боксер порталу Tribuna.com.

Его соперником может стать российский обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев. Стороны могут подписать контракт в ближайшее время.

Данную информацию подтвердил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер. Поединок будет показан на телеканале ESPN. Запасным вариантом для Гвоздика является мексиканец Хильберто Рамирес.

Украинец провел в профи 17 боев и все выиграл (13 - нокаутом). Бетербиев выиграл нокаутом все свои 13 поединков.

Прошлый бой Гвоздика состоялся в Филадельфии (США) 30 марта. Александр одержал победу над французским претендентом Дуду Нгумбу техническим нокаутом. Последний получил травму в середине боя.

Украинец стал чемпионом мира 1 декабря прошлого года, когда в канадском Квебеке нокаутировал Адониса Стивенсона.

Ранее УНИАН сообщал, что стал известен гонорар Гвоздика за первую защиту титула.