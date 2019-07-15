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Украинский чемпион мира может провести бой с россиянином за два титула

22:26, 15 июля 2019
Бокс
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Гвоздик может объединить титулы / фото: BoxingScene

Об этом сообщил сам боксер порталу Tribuna.com

Его соперником может стать российский обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев. Стороны могут подписать контракт в ближайшее время.

Данную информацию подтвердил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер. Поединок будет показан на телеканале ESPN. Запасным вариантом для Гвоздика является мексиканец Хильберто Рамирес.

Украинец провел в профи 17 боев и все выиграл (13 - нокаутом). Бетербиев выиграл нокаутом все свои 13 поединков.

Прошлый бой Гвоздика состоялся в Филадельфии (США) 30 марта. Александр одержал победу над французским претендентом Дуду Нгумбу техническим нокаутом. Последний получил травму в середине боя.

Украинец стал чемпионом мира 1 декабря прошлого года, когда в канадском Квебеке нокаутировал Адониса Стивенсона.

Ранее УНИАН сообщал, что стал известен гонорар Гвоздика за первую защиту титула.

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Теги: #бокс#Александр Гвоздик