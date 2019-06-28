цей матеріал доступний українською

Две досрочные победы: украинские боксеры Буценко и Хижняк стали финалистами Европейских игр

22:44, 28 июня 2019
Бокс
286 0
Николай Буценко одержал досрочную победу / fbu.net.ua

В полуфинальном поединке Буценко выиграл у немца Шарафу Рамана. Бой продлился меньше раунда. Раман получил рассечение после того, как столкнулся с украинцем головой.

Читайте такжеУкраинский боксер нокаутировал соперника и вышел в финал Европейских игр-2019 (видео)

Рефери решил остановить поединок, а Буценко выиграл, так как на момент остановки боя лидировал в записках судей. Два из трех судей увидели преимущество украинца (10:9), еще один - перевес немца.

В поединке за золотую медаль Буценко встретится с ирландцем Куртом Уолкером. 

Хижняк победил словака Андрея Чемеза. К концу второго раунда украинец трижды отправил соперника в нокдаун. В итоге рефери остановил избиение словака.

Соперником Хижняка по финалу станет итальянец Сальваторе Чавалларо.

Финальные поединки пройдут 30 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее белорусский тренер выразил недовольство судейством в четвертьфиналом поединке Буценко на Европейских играх.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Александр Хижняк#Европейские игры-2019#Украина на Европейских играх-2019#Николай Буценко