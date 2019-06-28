Две досрочные победы: украинские боксеры Буценко и Хижняк стали финалистами Европейских игр
Украинские боксеры Николай Буценко и Александр Хижняк вышли в финал Европейских игр-2019, которые проходят в Минске.
В полуфинальном поединке Буценко выиграл у немца Шарафу Рамана. Бой продлился меньше раунда. Раман получил рассечение после того, как столкнулся с украинцем головой.
Читайте такжеУкраинский боксер нокаутировал соперника и вышел в финал Европейских игр-2019 (видео)
Рефери решил остановить поединок, а Буценко выиграл, так как на момент остановки боя лидировал в записках судей. Два из трех судей увидели преимущество украинца (10:9), еще один - перевес немца.
В поединке за золотую медаль Буценко встретится с ирландцем Куртом Уолкером.
Хижняк победил словака Андрея Чемеза. К концу второго раунда украинец трижды отправил соперника в нокдаун. В итоге рефери остановил избиение словака.
Соперником Хижняка по финалу станет итальянец Сальваторе Чавалларо.
Финальные поединки пройдут 30 июня.
Как сообщал УНИАН, ранее белорусский тренер выразил недовольство судейством в четвертьфиналом поединке Буценко на Европейских играх.