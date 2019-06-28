Две досрочные победы: украинские боксеры Буценко и Хижняк стали финалистами Европейских игр

Буценко вышел в финал после того, как его соперник получил серьезное рассечение, а Хижняк трижды отправлял соперника в нокдаун.

Украинские боксеры Николай Буценко и Александр Хижняк вышли в финал Европейских игр-2019, которые проходят в Минске.

В полуфинальном поединке Буценко выиграл у немца Шарафу Рамана. Бой продлился меньше раунда. Раман получил рассечение после того, как столкнулся с украинцем головой.

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Рефери решил остановить поединок, а Буценко выиграл, так как на момент остановки боя лидировал в записках судей. Два из трех судей увидели преимущество украинца (10:9), еще один - перевес немца.

В поединке за золотую медаль Буценко встретится с ирландцем Куртом Уолкером.

Хижняк победил словака Андрея Чемеза. К концу второго раунда украинец трижды отправил соперника в нокдаун. В итоге рефери остановил избиение словака.

Соперником Хижняка по финалу станет итальянец Сальваторе Чавалларо.

Финальные поединки пройдут 30 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее белорусский тренер выразил недовольство судейством в четвертьфиналом поединке Буценко на Европейских играх.