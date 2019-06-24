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Чемпион UFC бросил вызов Ломаченко

10:00, 24 июня 2019
Бокс
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Сехудо является чемпионом UFC / фото: ufc.com

Чемпион наилегчайшей и легчайшей весовых категорий UFC Генри Сехудо заявил о готовности провести боксерский поединок против украинца Василия Ломаченко, владеющего титулами WBO и WBA в легком весе.

Боец смешанных единоборств привел пример успех коллеги Артема Лобова, который в дебютном боксерском бою сумел решением судей одолеть боксера Пола Малиньяджи.

"Бывший боец UFC Артем Лобов победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи. 

Как думаете, что тогда сделает олимпийский чемпион и чемпион UFС с боксером Василием Ломаченко?", - написал Сехудо в Twitter.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко показал, как отдыхает и тренируется в Таиланде.

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Теги: #бокс#Ломаченко#UFC