Чемпион UFC бросил вызов Ломаченко

Генри Сехудо готов выйти на ринг против украинца.

Чемпион наилегчайшей и легчайшей весовых категорий UFC Генри Сехудо заявил о готовности провести боксерский поединок против украинца Василия Ломаченко, владеющего титулами WBO и WBA в легком весе.

Боец смешанных единоборств привел пример успех коллеги Артема Лобова, который в дебютном боксерском бою сумел решением судей одолеть боксера Пола Малиньяджи.

"Бывший боец UFC Артем Лобов победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи.

Как думаете, что тогда сделает олимпийский чемпион и чемпион UFС с боксером Василием Ломаченко?", - написал Сехудо в Twitter.

Artem Lobov (13-15,MMA) former UFC fighter wins by unanimous victory over Paulie Malagnaggi (36-8, ,Boxing) former 🥊 World Champion . What do you think an Olympic & #UFC champ Champ would do to #boxing ‘s @VasylLomachenko ? pic.twitter.com/uZDmFm5f1O — Henry Cejudo (@HenryCejudo) June 23, 2019

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко показал, как отдыхает и тренируется в Таиланде.