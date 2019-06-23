Шанс на четыре пояса: Усик встретится с победителем реванша Руис - Джошуа

Украинец может стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александ Усик стал обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе с победителем реванша Энди Руис – Энтони Джошуа.

Об этом сообщила Всемирная боксерская организация (WBO) в своем релизе.

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Ранее украинец отказался от всех титулов чемпиона в тяжелом весе и покинул дивизион. Дебют Усика в супертяжелом весе должен состояться осенью против Карлоса Такама. В случае победы украинец станет претендентом на пояс WBO.

Энди Руис после сенсационной победы над Энтони Джошуа завладел титулами WBO, WBA, IBF и IBO. Реванш должен пройти до конца года, но официально стороны пока не договорились.

В последний раз Усик боксировал в ноябре, когда отправил в нокаут британца Тони Беллью.

УНИАН также сообщал о том, что Василий Ломаченко включил Усика в тройку сильнейших боксеров мира.