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Усик стал лауреатом российской премии "Легенда бокса"

10:31, 14 июня 2019
Бокс
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Бой Александра Усика против Мурата Гассиева назвали "Событием года" / УНИАН

Об этом сообщает "Р-Спорт".

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Усика в России назвали лучшим боксером по итогам 2018 года, а его бой против Мурата Гассиева - "Событием года".

Церемония вручения наград прошла в Екатеринбурге в рамках открытия второго Международного боксерского форума.

Отметим, что Усик на церемонии не присутствовал.

Напомним, в прошлом году украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира после того, как в финале Всемирной суперсерии бокса выиграл у Гассиева.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик объяснил, почему не хочет проводить бой против россиянина Александра Поветкина.

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Теги: #бокс#Александр Усик