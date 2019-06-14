Усик стал лауреатом российской премии "Легенда бокса"

В России украинца назвали лучшим боксером по итогам 2018 года.

Украинский боксер Александр Усик стал лауреатом ежегодной российской премии "Легенда бокса".

Об этом сообщает "Р-Спорт".

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Усика в России назвали лучшим боксером по итогам 2018 года, а его бой против Мурата Гассиева - "Событием года".

Церемония вручения наград прошла в Екатеринбурге в рамках открытия второго Международного боксерского форума.

Отметим, что Усик на церемонии не присутствовал.

Напомним, в прошлом году украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира после того, как в финале Всемирной суперсерии бокса выиграл у Гассиева.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик объяснил, почему не хочет проводить бой против россиянина Александра Поветкина.