Усик стал лауреатом российской премии "Легенда бокса"
10:31, 14 июня 2019Бокс
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В России украинца назвали лучшим боксером по итогам 2018 года.
Бой Александра Усика против Мурата Гассиева назвали "Событием года" / УНИАН
Украинский боксер Александр Усик стал лауреатом ежегодной российской премии "Легенда бокса".
Об этом сообщает "Р-Спорт".
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Усика в России назвали лучшим боксером по итогам 2018 года, а его бой против Мурата Гассиева - "Событием года".
Церемония вручения наград прошла в Екатеринбурге в рамках открытия второго Международного боксерского форума.
Отметим, что Усик на церемонии не присутствовал.
Напомним, в прошлом году украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира после того, как в финале Всемирной суперсерии бокса выиграл у Гассиева.
Как сообщал УНИАН, ранее Усик объяснил, почему не хочет проводить бой против россиянина Александра Поветкина.
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