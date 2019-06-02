Известный украинский боксер эффектно нокаутировал экс-чемпиона мира (видео)

Иван Редкач одержал победу в шестом раунде.

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 KO) в США провел бой против экс-чемпиона мира в двух дивизионах Девона Александера (27-6-1, 14 KO) и одержал досрочную победу.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Premier Boxing Champions.

Редкач нокаутировал фаворита боя в шестом раунде. Украинец трижды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил бой и зафиксировал победу Редкача техническим нокаутом.

Отметим, что Редкач проводил дебютный бой в полусредней весовой категории.

"Чувствую себя отлично. Очень доволен", - отметил украинец после боя.

Также Редкач вызвал на бой чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Шона Портера.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский чемпион мира по боксу получит гонорар за бой в криптовалюте.