Далакян защитил титул чемпиона мира по боксу WBA в наилегчайшем весе

Украиснкий боксер завершил бой досрочно, в концовке 5-го раунда.

Украинский боксер Армен Далакян защитил титут чемпиона мира по боксу среди профессионалов по версии WBA в наилегчайшем весе.

Наш спортсмен в концовке 5-го раунда титульного поединка завершил бой против Грегорио Леброна из Доминиканской Республики, сообщает корреспондент УНИАН.

Украинец владел преимуществом на протяжении всего боя. Родные стены (поединок проходил в Киеве) придали сил боксеру, который уже в первом раунде нанес ряд ощутимых ударов сопернику. А во втором раунде Далакян впервые отправил Леброна в нокдаун. Мотодичное избиение соперника продолжалось до конца 4-го раунда.

Судьба поединка была решена в 5-м раунде. Далакян дважды отправил соперника в нокдаун и после второго (третьего - во всем бою) арбитр принял решение прекратить бой. Грегорио Леброн показывал, что он готов к продолжению боя, но рефери был неумолим. Справедливости ради стоит отметить, что лицо - все в синяках, и общее состояние доминиканского боксера вызывали опасение.

Таким образом, Далакян одержал 18-ю победу в карьере (0 поражений, 13 нокаутов) и успешно провел защиту титула чемпиона мира по версии WBA.