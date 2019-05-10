В команде Джошуа назвали возможную дату боя с Усиком

Промоутер заявил, что украинский боксер будет обязательным претендентом на бой с британским чемпионом.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что бой британца против украинца Александра Усика может пройти уже в декабре.

Слова Хирна приводит Sky Sports.

"Усик получил травму и не сможет провести бой против Карлоса Такама 25 мая, но он будет обязательным претендентом на пояс Джошуа. Так что этот поединок может состояться в декабре", - сказал Хирн.

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Промоутер также назвал других возможных соперников для Джошуа на бой в декабре. Это чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, а также Диллиан Уайт, Тайсон Фьюри и Кубрат Пулев.

Отметим, что 1 июня Джошуа будет защищать свои пояса в бою с Энди Руисом.

Бой Усика против Такама, напомним, был перенесен и может состояться в сентябре.

УНИАН также сообщал о том, что Усик извинился перед фанатами за отмененный бой.