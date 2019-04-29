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Владимир Кличко дал понять, что вскоре может вернуться в бокс

18:13, 29 апреля 2019
Бокс
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Владимир Кличко / klitschko-brothers.com

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вспомнил свой последний бой в карьере, который состоялся ровно два года назад против Энтони Джошуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

«Хотя я и не выиграл титулы 29 апреля 2017 года, для меня это был один из лучших дней в моей длинной боксерской карьере (пока что). Благодарен Энтони Джошуа за то, что он был идеальным противником и частью моей навязчивой идеи стать чемпионом снова», – написал Кличко в своем твиттере.

Напомним, Энтони Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Вскоре после этого украинец объявил о завершении боксерской карьеры. 

Весной 2019 года стало известно, что стриминговая компания DAZN сделала бизнес- предложение украинцу, пообещав ему 80 миллионов долларов за три боя.

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Теги: #Владимир Кличкопогода в Киеве