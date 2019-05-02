Джошуа назвал возможный реванш с Кличко "беспроигрышным вариантом"

Британский боксер высказался о возможном возвращении украинского экс-чемпиона на ринг.

Обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказал свое мнение о возможном реванше с украинским экс-чемпионом Владимиром Кличко.

Джошуа цитирует talksport.com.

"Все, что я видел на данный момент, это слова "пока что". Повторный бой с Кличко - это беспроигрышный вариант для нас обоих, если выдать классный поединок. В прошлый раз Кличко провел отличный бой и завоевал сердца публики. От себя я могу гарантировать то же самое", - сказал Джошуа.

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Напомним, ранее Владимир Кличко дал понять, что может вернуться в ринг, назвав бой против Джошуа "одним из лучших дней в карьере" и добавив слова "пока что".

Первый бой Кличко и Джошуа состоялся 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. При этом по ходу боя соперники отправляли друг друга в нокдаун. После Кличко отказался от реванша и объявил о завершении карьеры.

Как сообщал УНИАН, ранее Виталий Кличко взял на себя вину за поражение Владимира в бою с Джошуа.