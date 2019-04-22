Виталий Кличко: мой брат проиграл Джошуа из-за моей ошибки

Кличко-старший, который подсказывал Владимиру в бою с Джошуа, недооценил возможности британца.

Бывший чемпион мира, а ныне мэр Киева Виталий Кличко считает, что его брат - Владимир Кличко - из-за него проиграл британцу Энтони Джошуа в бою, который состоялся в апреле 2017 года.

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«Джошуа боксировал со многими, но не показывал серьезного результата. Единственным, кто отправил его в нокдаун, был Владимир. Он был за полшага до победы. Я говорил ему не спешить, что нокаут придет. Не ожидал, что боксер с такими мышцами может быть в хорошей форме во второй половине боя. Поэтому я считаю, что проигрыш Владимира – моя ошибка», – сказал Кличко-старший в эфире телеканала "Интер".

Чемпионский объединительный поединок в супертяжелом весе Владимир Кличко – Джошуа, на кону которого стояли титулы WBA Super, IBF, IBO, состоялcя 29 апреля 2017 года на «Уэмбли». Победу техническим нокаутом в 11-м раунде одержал британец.

Это последний бой Владимира Кличко на профессиональном ринге.