Украинский боксер Беринчик оказался легче соперника перед титульным боем (видео)

В Киеве состоялась церемония взвешивания перед боем Беринчик - Аракава.

В Киеве состоялась церемония взвешивания перед боем между украинцем Денисом Беринчиком (10-0, 7 КО) и японцем Нихито Аракавой (32-6-2, 18 КО).

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Видео было опубликовано на странице Luckypunch.net в Facebook.

По итогам взвешивания Беринчик оказался легче своего соперника. Вес украинца - 60,8 кг, а вес Аракавы - 61 кг.

Также взвесились и другие участники вечера бокса во "Дворце спорта". В частности, украинец Дмитрий Митрофанов показал вес 72 кг, тогда как его соперник испанец Хорхе Вальехо - 73,1 кг.

Напомним, бой Беринчик - Аракава состоится 20 апреля. На кону в этом поединке будет стоять пояс WBO International, которым владеет украинский боксер.

Как сообщал УНИАН, перед защитой титула Беринчик провел открытую тренировку.