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Украинский боксер Беринчик оказался легче соперника перед титульным боем (видео)

16:50, 19 апреля 2019
Бокс
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Денис Беринчик и Нихито Аракава встретятся в ринге 20 апреля / фото: К2 Promotions

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Видео было опубликовано на странице Luckypunch.net в Facebook.

По итогам взвешивания Беринчик оказался легче своего соперника. Вес украинца - 60,8 кг, а вес Аракавы - 61 кг.

Также взвесились и другие участники вечера бокса во "Дворце спорта". В частности, украинец Дмитрий Митрофанов показал вес 72 кг, тогда как его соперник испанец Хорхе Вальехо - 73,1 кг.

Напомним, бой Беринчик - Аракава состоится 20 апреля. На кону в этом поединке будет стоять пояс WBO International, которым владеет украинский боксер.

Как сообщал УНИАН, перед защитой титула Беринчик провел открытую тренировку.

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Теги: #бокс#Денис Беринчикпогода в Киеве