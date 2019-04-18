Чемпионский бой Джошуа - Миллер отменен из-за допинг-скандала

Поединок между британским чемпионом и американским претендентом не состоится.

Бой между чемпионом мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа и Джаррелом Миллером отменен из-за положительного допинг-теста, который сдал американский боксер.

Об этом сообщает BoxingScene.

Атлетическая комиссия Нью-Йорка (NYSAC) отказала Миллеру в выдаче боксерской лицензии на бой, который должен был состояться 1 июня.

"NYSAC отклонила запрос Миллера о выдаче ему боксерской лицензии. Причина отказа - нарушение спортсменом антидопинговых правил, использование запрещенных препаратов", - говорится в заявлении комиссии.

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Сам Миллер утверждает, что не принимал допинг.

"Я разочарован решением об отказе выдать мне лицензию и я буду подавать апелляцию. Я никогда не принимал запрещенных препаратов и шокирован сообщением о положительной допинг-пробе. Буду бороться за то, чтобы меня оправдали", - отметил боксер.

В то же время в команде Джошуа уже ищут замену для Миллера.

"Ищем соперника. За последние сутки я провел предварительные переговоры с шестнадцатью супертяжами, и десять из них недоступны", - сказал промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Как сообщал УНИАН, ранее промоутер заявил, что поединка между Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком осталось ждать недолго.