цей матеріал доступний українською

Украинский чемпион Гвоздик в день рождения взял в руки огнемет (видео)

14:01, 16 апреля 2019
Бокс
241 0
Александр Гвоздик отпраздновал день рождения с огнеметом в руках / фото: boxingscene.com

Видео было опубликовано на странице Luckypunch в Facebook.

В ходе празднования Гвоздик взял в руки огнемет и поджег надпись WBC.

Отметим, что 15 апреля украинскому боксеру исполнилось 32 года.

Напомним, 30 марта Гвоздик успешно провел защиту своего чемпионского титула - украинец одержал досрочную победу в бою против француза Дуду Нгумбу Соперник Гвоздика получил травму ноги, из-за чего поединок был остановлен в пятом раунде.

Как сообщал УНИАН, следующим соперником Гвоздика станет американец Маркус Браун.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#WBC#Александр Гвоздикпогода в Харькове