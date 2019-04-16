Украинский чемпион Гвоздик в день рождения взял в руки огнемет (видео)
14:01, 16 апреля 2019Бокс
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Чемпион мира по боксу в свой день рождения поджег надпись WBC.
Александр Гвоздик отпраздновал день рождения с огнеметом в руках / фото: boxingscene.com
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик необычно отпраздновал свой день рождения.
Видео было опубликовано на странице Luckypunch в Facebook.
В ходе празднования Гвоздик взял в руки огнемет и поджег надпись WBC.
Отметим, что 15 апреля украинскому боксеру исполнилось 32 года.
Напомним, 30 марта Гвоздик успешно провел защиту своего чемпионского титула - украинец одержал досрочную победу в бою против француза Дуду Нгумбу Соперник Гвоздика получил травму ноги, из-за чего поединок был остановлен в пятом раунде.
Как сообщал УНИАН, следующим соперником Гвоздика станет американец Маркус Браун.
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