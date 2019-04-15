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Украинский боксер проведет защиту чемпионского титула в Киеве: названа дата боя

14:59, 15 апреля 2019
Бокс
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Далакян будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA / фото: union-boxing.com

Об этом сообщает официальный сайт промоутерской компании Union Boxing Promotion, которая представляет интересы Далакяна.

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Бой пройдет 15 июня. Место и время начала поединка будут названы позже.

Соперником Далакяна станет тайский боксер Саравут Таворнхам (20-1, 15 КО).

Отметим, что украинский чемпион в третий раз будет защищать свой титул, который завоевал в феврале прошлого года. Ранее Далакян провел успешные защиты в боях против Сиричаи Тайена и Грегорио Леброна.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Сергей Деревянченко победил немца Джека Кулкая и стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира.

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Теги: #бокс#WBA бокс#Артем Далакянпогода в Киеве