Украинский боксер проведет защиту чемпионского титула в Киеве: названа дата боя

Украинец Далакян будет защищать пояс чемпиона мира по версии WBA в найлегчайшем весе.

Чемпион мира по версии WBA в найлегчашем весе Артем Далакян (18-0, 13 КО) проведет защиту титула в Киеве.

Об этом сообщает официальный сайт промоутерской компании Union Boxing Promotion, которая представляет интересы Далакяна.

Читайте такжеВ лагере Ломаченко прояснили ситуацию с травмой руки - операция не потребуется

Бой пройдет 15 июня. Место и время начала поединка будут названы позже.

Соперником Далакяна станет тайский боксер Саравут Таворнхам (20-1, 15 КО).

Отметим, что украинский чемпион в третий раз будет защищать свой титул, который завоевал в феврале прошлого года. Ранее Далакян провел успешные защиты в боях против Сиричаи Тайена и Грегорио Леброна.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Сергей Деревянченко победил немца Джека Кулкая и стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира.