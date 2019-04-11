Сборная Украины по боксу получила нового наставника

Леонид Лоивский пришел на смену Дмитрию Сосновскому - самому успешному тренеру в истории национальной команды.

Новым главным тренером сборной Украины по боксу назначен заслуженный тренер Украины Леонид Лоивский, сообщает официальный сайт ФБУ.

Кандидатура 58-летнего специалиста было подана Федерацией бокса Украины и утверждена Министерством молодежи и спорта Украины.

Читайте такжеФедерация бокса Украины официально подтвердила отставку тренера сборной Сосновского

Последним местом работы Лоивского была мужская сборная Азербайджана, вместе с которой в 2017 году он занял четвертое общекомандное место на чемпионате мира в Гамбурге и победил на Исламских играх-2017.

Напомним, предыдущий главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский, работавший с командой на протяжении 14 лет, подал в отставку по собственному желанию.