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Сборная Украины по боксу получила нового наставника

16:19, 11 апреля 2019
Бокс
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Леонид Лоивский / fbu.org.ua

Кандидатура 58-летнего специалиста было подана Федерацией бокса Украины и утверждена Министерством молодежи и спорта Украины.

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Последним местом работы Лоивского была мужская сборная Азербайджана, вместе с которой в 2017 году он занял четвертое общекомандное место на чемпионате мира в Гамбурге и победил на Исламских играх-2017.

Напомним, предыдущий главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский, работавший с командой на протяжении 14 лет, подал в отставку по собственному желанию.

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Теги: #сборная Украины по боксупогода в Киеве