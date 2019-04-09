Звездный борец Жан Беленюк провел забавный спарринг с Ломаченко (видео)

Беленюк показал, насколько нелепо будет выглядеть британец Кролла в бою с Ломаченко 13 апреля.

Звездный украинский борец Жан Беленюк показал, как будет выглядеть бой Василия Ломаченко против британца Энтони Кроллы.

Серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе опубликовал видео, на котором он боксирует против действующего чемпиона мира по боксу Ломаченко.

«Примерный видеорасклад на бой Ломаченко-Кролла. Уверен, Кролла будет выглядеть так же нелепо, как я в этом ролике. Только не смеяться! Пока в этой теме мало чего секу. Удачи, Василий Ломаченко!» - написал Беленюк.

Как сообщал УНИАН, поединок между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой состоится в ночь с 12-го на 13 апреля.