Звездный борец Жан Беленюк провел забавный спарринг с Ломаченко (видео)
14:08, 09 апреля 2019Бокс
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Беленюк показал, насколько нелепо будет выглядеть британец Кролла в бою с Ломаченко 13 апреля.
Жан Беленюк / Facebook Жана Беленюка
Звездный украинский борец Жан Беленюк показал, как будет выглядеть бой Василия Ломаченко против британца Энтони Кроллы.
Серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе опубликовал видео, на котором он боксирует против действующего чемпиона мира по боксу Ломаченко.
«Примерный видеорасклад на бой Ломаченко-Кролла. Уверен, Кролла будет выглядеть так же нелепо, как я в этом ролике. Только не смеяться! Пока в этой теме мало чего секу. Удачи, Василий Ломаченко!» - написал Беленюк.
Как сообщал УНИАН, поединок между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой состоится в ночь с 12-го на 13 апреля.
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