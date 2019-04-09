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Звездный борец Жан Беленюк провел забавный спарринг с Ломаченко (видео)

14:08, 09 апреля 2019
Бокс
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Жан Беленюк / Facebook Жана Беленюка

Серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе опубликовал видео, на котором он боксирует против действующего чемпиона мира по боксу Ломаченко. 

«Примерный видеорасклад на бой Ломаченко-Кролла. Уверен, Кролла будет выглядеть так же нелепо, как я в этом ролике. Только не смеяться! Пока в этой теме мало чего секу. Удачи, Василий Ломаченко!» - написал Беленюк.

Как сообщал УНИАН, поединок между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой состоится в ночь с 12-го на 13 апреля. 

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Теги: #Жан Беленюк#бой Ломаченко - Кроллапогода в Киеве