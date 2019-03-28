Усик отказался от пояса WBA и боя с россиянином Лебедевым

Украинец подтвердил переход в супертяжелый вес.

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик объявил о решении отказаться от пояса WBA и боя с обязательным претендентом на этот титул россиянином Денисом Лебедевым.

Кроме того, свой следующий бой украинец проведет в супертяжелой категории. Такое заявление Усик сделал в Instagram.

Читайте такжеУсик готовится к дебюту в супертяжелом весе в спаррингах с Владимиром Кличко

«Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится. Мы с командой решили переходить в супертяжелую категорию. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом и я отказываюсь от пояса, я не хочу, чтобы он просто так у меня был. Пускай ребята за него боксируют, это нормально. Денису успехов, всем остальным ребятам, кто будет участвовать в борьбе за этот пояс, тоже желаю успехов», - заявил Усик.

Теперь россиянин Лебедев, вероятно, будет восстановлен в качестве чемпиона мира.

Сам Усик готовится перейти в супертяжелый вес и следующий бой проведет против камерунского боксера Карлоса Такама ориентировочно 18 мая.

Напомним, в своем последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы.