Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе в спаррингах с Владимиром Кличко

На следующей неделе менеджер украинца Эгис Климас анонсирует следующий поединок Усика.

Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе с помощью спаррингов с Владимиром Кличко.

Об этом заявил менеджер Александра Усика Эгис Климас, сообщает EsNews.

По словам менеджера, Усик проводит спарринги с Кличко, перед первым боем в супертяжелом весе, а на следующей неделе будет официально объявлено имя его соперника.

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"Да, Усик тренируется, проводит спарринги с Владимиром. Оба провели хорошую работу друг с другом. На следующей неделе должен быть анонс следующего боя Усика", - сказал Климас.

2 марта стало известно, что Александр Усик согласовал детали следующего поединка с тяжеловесом из Камеруна Карлосом Такамом.

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что в мае украинский боксер станет официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа