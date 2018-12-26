Усик слишком мал для супертяжелого веса - американский боксер Миллер

Набор Усиком нужного количества качественной массы займет время, считает американец.

Американский боксер супертяжелого дивизиона Джаррелл Миллер считает, что абсолютному чемпиону мира в крузервейте Александру Усику нужно время, чтобы набрать необходимую массу для качественного выступления в «королевском» супертяжелом дивизионе.

Миллер уверен, что Усику будет сложно соперничать с нынешними более чем двухметровыми гигантами, владеющими чемпионскими поясами и обладающими не только внушительными габаритами, но и мощным ударом, сообщает Братство Кличко со ссылкой на Fightnews.

«Мне не интересен бой против Усика. Его переход в супертяжелый вес займет определенное время. Он слишком мал и на этом точка. Не думаю, что в этом весе его просто уничтожат, но у него нет должных габаритов. Вот тот же Холифилд перешел в супертяжелый вес, но сделал он это в то время, когда мог набрать массу. Набор Усиком нужного количества качественной массы займет время. Посмотрим. В боксе возможно все», - отмечет Миллер.

Ранее сообщалось, что Усик может дебютировать в супертяжелом весе уже в апреле будущего года.