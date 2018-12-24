Британский художник представил картину с выдающимися украинскими боксерами

Работа британца Пэта Киллиана была выставлена в США перед боем Василия Ломаченко против Хосе Педрасы.

Британский художник Пэт Киллиан представил картину, на которой изображены выдающиеся украинские боксеры-чемпионы – Виталий и Владимир Кличко, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Александр Усик. Как сообщает klitschko-brothers.com, работа британца была выставлена в США перед боем Ломаченко против Хосе Педрасы, в котором украинский боксер одержал победу единогласным решением судей. Как сообщал УНИАН, на станции киевского метро открыт арт-проект, посвященный национальному единству.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter