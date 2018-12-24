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Британский художник представил картину с выдающимися украинскими боксерами

13:02, 24 декабря 2018
Бокс
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klitschko-brothers.com

Британский художник  Пэт Киллиан представил картину, на которой изображены выдающиеся украинские боксеры-чемпионы – Виталий и Владимир Кличко, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Александр Усик.

Как сообщает klitschko-brothers.com, работа британца была выставлена в США перед боем Ломаченко против Хосе Педрасы, в котором украинский боксер одержал победу единогласным решением судей. 

Как сообщал УНИАН, на станции киевского метро открыт арт-проект, посвященный национальному единству.

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Теги: #Александр Гвоздик#Василий Ломаченко#Александр Усик