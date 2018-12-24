Британский художник представил картину с выдающимися украинскими боксерами
13:02, 24 декабря 2018Бокс
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Работа британца Пэта Киллиана была выставлена в США перед боем Василия Ломаченко против Хосе Педрасы.
klitschko-brothers.com
Британский художник Пэт Киллиан представил картину, на которой изображены выдающиеся украинские боксеры-чемпионы – Виталий и Владимир Кличко, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Александр Усик.
Как сообщает klitschko-brothers.com, работа британца была выставлена в США перед боем Ломаченко против Хосе Педрасы, в котором украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.
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