В Италии болельщикам запретили посещать все спортивные мероприятия до начала апреля

Правительство страны ведет борьбу с распространением коронавируса.

Все матчи чемпионата Италии по футболу, а также другие спортивные мероприятия будут закрыты для посещения болельщиками до 3 апреля.

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Об этом сообщает Football Italia.

Такое решение итальянского правительство принято в связи со вспышкой коронавируса в стране. Запрет касается всех регионов страны, несмотря на то, что не везде зафиксированы случаи заражения китайским вирусом.

Кроме того, клубы будут обязаны следить за состоянием здоровья своих футболистов и проводить регулярные проверки.

По информации источника, на этой неделе могут состояться поединки чемпионата Италии, которые ранее были перенесены, однако официально решение пока не принято.

Италия стала одним из крупнейших очагов коронавируса в мире. От него погибло уже более ста итальянских граждан.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Италии перенесли два футбольных топ-матча из-за коронавируса.