Американец Бейдер нокаутировал Емельяненко за 30 секунд: видео боя

Первое же сближение в бою привело к тому, что Бейдер попал в челюсть российскому бойцу.

В ночь на 27 января в США состоялся турнир по смешанным единоборствам (MMA) Bellator 214, в котором россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер вышли на бой за титул чемпиона в супертяжелом все. Российский боец не продержался и минуты.

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Первое же сближение в бою привело к тому, что Бейдер попал в челюсть Емельяненко, а затем мастерски добил соперника. Видео боя, который длился всего 34 секунды, быстро распространилось по сети.

Для Емельяненко это поражение стало шестым в 45 боях. У Бейдера 27 побед при пяти поражениях.