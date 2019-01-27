Американец Бейдер нокаутировал Емельяненко за 30 секунд: видео боя
17:10, 27 января 2019Спорт
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Первое же сближение в бою привело к тому, что Бейдер попал в челюсть российскому бойцу.
Бейдер разгромил Емельяненко в чемпионском бою / Скриншот - Youtube, True Gym MMA
В ночь на 27 января в США состоялся турнир по смешанным единоборствам (MMA) Bellator 214, в котором россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер вышли на бой за титул чемпиона в супертяжелом все. Российский боец не продержался и минуты.
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Первое же сближение в бою привело к тому, что Бейдер попал в челюсть Емельяненко, а затем мастерски добил соперника. Видео боя, который длился всего 34 секунды, быстро распространилось по сети.
Для Емельяненко это поражение стало шестым в 45 боях. У Бейдера 27 побед при пяти поражениях.
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