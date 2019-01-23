Фигурное катание в Украине: в новый олимпийский цикл – с надеждой на юниоров

Нынешний турнир станет своеобразным «открытием» и для сборной Украины. Ведь лидеры нашей команды пропускают Евро-2019 – по разным причинам, но в полном составе.

Чемпионат Европы по фигурному катанию является старейшим из четырёх ежегодных соревнований, которые проводит Международный союз конькобежцев. Шутка ли, в мужском одиночном катании медали европейского первенства разыгрываются с 1891 года. Правда, в остальных видах программы состязания стали проводиться гораздо позже. В женском одиночном катании и среди спортивных пар – с 1930-го года, а среди танцевальных дуэтов – с 1954-го.

Сборная Украины по фигурному катанию отдельной самостоятельной командой выступает на чемпионатах Европы с 1992-го года. А главной ударной силой команды, и именно в те самые славные 90-е, являлось трио мужчин-одиночников. Знаменитая одесская троица Петренко-Дмитренко-Загороднюк по очереди покоряли высшую и другие ступени пьедестала почета. Были еще победы Виктора Петренко в 1990-1991 годах, но в расчет их брать не приходится – одессит тогда представлял сборную СССР.

В 1993-м году в Хельсинки (Финляндия) Дмитрий Дмитренко стал первым в истории украинским чемпионом Европы. Спустя год, в 1994-м в Копенгагене (Дания), Виктор Петренко повторил достижение земляка, а в 1996-м году в Софии (Болгария) Вячеслав Загороднюк стал третьим отечественным чемпионом Европы. Также в разные годы (вплоть до 2000-го) все трое становились призерами первенства Европы, принеся, в итоге, в копилку команды 8 наград. А самым успешным для команды Украины стал чемпионат Европы-1994, когда Петренко и Загороднюк заняли 1-2 мечта в итоговой турнирной таблице в мужском одиночном катании. Наконец, на протяжении 6 лет подряд, с 1992 по 1997 годы фигуристы сборной Украины не оставались без медалей ЧЕ.

Не менее яркими были наши успехи и в женском одиночном катании, где украинки завоевали 6 медалей. Правда, ни олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 Оксана Баюл ни ее партнерши по команде титула чемпионки так и не удостаивались. На счету Баюл – два серебра турниров 1993 и 1994 года, у Елены Ляшенко – бронза турнира-1995 в немецком Дортмунде, а затем, после почти 10-летнего перерыва серебро и бронза ЧЕ-2004 и 2005 годов, соответственно, а Юлия Лавренчук завоевала бронзу турнира образца 1997 года.

С парными дисциплинами у наших спортсменов и в лучшие времена получалось «не очень». Например, в состязаниях спортивных пар у сборной Украины наград не было никогда.

А вот в танцах на льду «первопроходцами» были Ирина Романова и Игорь Ярошенко (бронза ЧЕ-1996). Уже позже на ведущие роли в европейском и мировом фигурном катании вышли Елена Грушина и Руслан Гончаров, которые в 2004-м завоевали бронзу ЧЕ, а затем в 2005-2006 – серебряные медали.

Собственно, серебро Грушиной и Гончарова образца-2006 стала последней медалью сборной Украины на долгие-долгие годы вперед. На протяжении трех последующих олимпийских циклов - 12 полных сезонов – на счету украинских фигуристов нет ни одной награды.

Печальная статистика последних лет (в подавляющем большинстве случаев украинцы не только не попадали в призеры, но и оказывались далеко за бортом Топ-10 одиночников или пар Старого света) привела к тому, что количество участников от страны – квот для участия в соревнованиях – было сокращено до минимума. В нынешнем году от Украины представлены по одному участнику в женском и мужском одиночном катании и одна танцевальная пара. В спортивных дуэтах минимальная квота для нашей сборной также предусмотрена, но у нас нет пар, где обоим партнерам исполнилось по 15 лет до 1 июля предыдущего (2018) года. Проще говоря, они еще слишком молодые – не проходят по возрасту

При этом, даже в такой ситуации сборную Украины представят далеко не сильнейшие фигуристы, те, на кого тренеры делали ставку еще год назад. Никто из участников Олимпийских игр Пхенчхана-2018 в Минск не приедет. По разным причинам, но все равно не приедут.

Так, например, «железный лидер» сборной Украины последних лет в женском одиночном катании Анна Хныченкова, которая выступала на трех чемпионатах Европы подряд и Играх в Пхенчхане нынешний сезон решила пропустить. Согласитесь, весьма странное решение для 24-летней спортсменки, которая только-только должна выходить на пик формы и достигать определенной «зрелости». После такого решения ее перспективы на будущее становятся весьма туманными.

В свою очередь, Ярослав Паниот перерыва в выступлениях не делал, но постолимпийский сезон начал весьма неубедительно. А затем у него и вовсе случился рецидив старой травмы, из-за которого пришлось пропустить декабрьский чемпионат Украины. Этот старт был отборочным к чемпионату Европы и, таким образом, Паниот впервые за долгие годы остался сразу без двух турниров – национального и европейского. Впрочем, спортсмен никуда уходить не собирается и в паре со своим наставником – опытным и титулованным Вячеславом Загороднюком, готов и далее покорять вершины различных турниров – от коммерческих до официальных стартов.

Наконец, с танцевальным дуэтом Александра Назарова – Максим Никитин беда приключилась уже прямо во время чемпионата страны. Спортсмены очень тяжело входили в постолимпийский сезон, поздно нашли нового тренера и базу для занятий (в Париже), поздно им поставили программу, партнерша немного прибавила в весе… Впрочем, к чемпионату Украины, казалось, все наладилось, а Александра вновь находилась в отличной форме. Но трудности не могли не сказаться. Во время выступления в Киеве, на чемпионате Украины, спортсмен упал практически на ровном месте и травмировал колено. Более на лед они уже не возвращались.

Таким образом, к новогодним праздникам оказалось, что национальная команда может рассчитывать только на юниоров, тех, кто впервые в жизни выйдет на лед соревнований столь высокого уровня. Ну, или, как в случае с танцевальным дуэтом, во второй раз.

В женском одиночном катании Украину представит Анастасия Гожва, которая в 2015-м году уже выигрывала чемпионат Украины, как среди юниоров, так и среди взрослых. На тот момент ей едва исполнилось 14 лет и, в итоге, было принято решение, отправить спортсменку в качестве поощрения на юниорское мировое первенство в Дебрецен (Венгрия). Примечательно, что на чемпионате Украины в декабре она заняла лишь 4-е место. Но все три призера чемпионата Украины в женском одиночном катании не проходят на взрослое европейское первенство по возрасту. Им также исполнилось 15 лет, или, еще даже не исполнилось, после 1 июля 2018 года. Например, действующая чемпионка Украины Анастасия Архипова свой 15-й день рождения отметила менее месяца назад, 29 декабря. При этом, Архипова выиграла чемпионат Украины уже второй год подряд.

Гожва будет стартовать первой из представителей сборной Украины на турнире в Минске, уже сегодня вечером. Спортсменка покажет в короткой программе композицию Please в исполнении Элайджи Боссенброка. Ее стартовый номер - второй. Накануне на тренировке ученица Марины Амирхановой тщательно отрабатывала, прежде всего, прыжковую часть своего выступления, в частности, каскад тройной флип + двойной тулуп, тройной тулуп ...

«Я очень рада, что могу снова окунуться в соревновательную атмосферу, мне этого так не хватало! (Гожва из-за травмы долгое время не выступала-авт.) Степень своей готовности к стартам оцениваю как хороший. С прыжками на тренировке я хорошо справлялась, надеюсь, у меня все получится и во время проката », - сказала фигуристка в интервью сайту Федерации фигурного катания Украины.

Наконец, говоря об Анастасии Гожве нельзя не отметить тот факт, что спортсменка уже имеет награду престижнейшего соревнования – пусть и среди юниоров. Украинка является обладательницей серебряной медали Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2017. Равно как и Иван Шмуратко, представляющий Украину на турнире в Минске в одиночном катании у мужчин. Киевлянин завоевал серебро Юношеской олимпиады-2016 в командном турнире.

Шмуратко едет в Минск в качестве полноправного чемпиона Украины. Если в короткой программе на декабрьском турнире в Киеве он опередил Андрея Кокуру менее чем на балл, то за произвольную Шмуратко получил 126.37 баллов, а 15-летний конкурент – только 109.56. И это несмотря на ряд неудач при исполнении тройных прыжков. В сумме Шмуратко набрал 186.12, Кокура – 168.91. Бронзовая медаль досталась харьковчанину Михаилу Лейбе - 155.10.

17-летний киевлянин впервые едет на соревнования уровня взрослого чемпионата Европы и его главная задача состоит в том, чтобы просто хорошо выступить, на своем уровне.

Также в статусе чемпионов Украины в Минск едут Дарья Попова и Владимир Беликов. Впрочем, даже на чемпионате Украины их выступление на фоне лидеров Назаровой и Никитина было весьма бледным и неказистым. Помог случай в виде травмы первого дуэта сборной Украины. Кстати, Попова и Беликов уже во второй раз в карьере выступят на чемпионате Европы, но впервые – в статусе лидеров сборной Украины. Еще год назад Украина имела квоту в две пары в соревнованиях танцевальных дуэтов.

Старший тренер сборной Украины по фигурному катанию Марина Амирханова (личный тренер Анастасии Гожвы и Ивана Шмуратко) ставит перед всеми участниками ЧЕ от Украины четкую задачу – пробиться в финал соревнований – произвольную программу. О медалях речи не идет, идти в принципе не может.

«Я думаю, что у юных украинских фигуристов есть будущее. Надо пару лет подождать. Просто фигурное катание - такой вид спорта, который требует длительности. По 10-15 лет спортсмены идут к результату». – отмечала специалист накануне старта европейского первенства.

Наконец, главной звездой чемпионата Европы станет испанец Хавьер Фернандес. Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане-2018 и двукратный чемпион мира в Минске может стать 7-кратным чемпионом Европы и превзойти результат великого россиянина Евгения Плющенко.

Впрочем, фаворитом нынешнего турнира его можно назвать с большой натяжкой. После Игр в Пхенчхане испанец пропустил остаток прошлого сезона (в частности, чемпионат мира-2018) и начало сезона нынешнего. А целенаправленную подготовку к чемпионату Европы начал лишь месяц назад. Хватит ли столь короткого срока для полного восстановления всех кондиций?..

Для участия в соревнованиях заявлено 145 фигуристов из 34 стран-членов Международного союза конькобежцев (ISU) - 37 мужчин, 36 женщин, 11 спортивных пар и 25 танцевальных дуэтов, сообщили в Оргкомитете ЧЕ-2019. Церемония открытия соревнований состоится на Минск-Арене сегодня вечером.

Кирилл Стадниченко