На этот вопрос ответит любой среднестатистический женатый/в отношениях мужчина: "обновляйте айфоны реже!" Но увы, сейчас речь пойдет не об этом. Сегодня мы будем говорить об акциях, причем не о тех, что в ближайшем супермаркете, а о ценных бумагах (и других финансовых инструментах), которые котируются на финансовых, валютных, товарных и крипто-рынках. Если Вам это о чем то сказало, то you`re welcome, а если нет - то все равно прочтите, вдруг Вы захотите заняться трейдингом.

Поехали.

Кто такой трейдер? Что такое биржа и акции? Откуда мы это знаем? И кто такой этот биткоин? С развалом Советов, к нам пришел капитализм, вместе с которым нас настигла культура зарабатывания денег (важно: не путать с дерибаном). Фильмы про гениальных брокеров, которые на торговых операциях могут делать миллионы, книги об Уоррене Баффете - живой легенде, истории о знакомом, который сорвал куш на "битке", да даже реклама в социальных сетях. Все это окружало и окружает нас сейчас, все это на слуху. Но что это? Для многих это признак мошенников, для кого то это что-то недосягаемое, почти магическое, а для некоторых это уже личный негативный опыт. И лишь для немногих это вполне себе реальная история заработка. Почему для немногих? Да потому что идет на риск большое количество людей, и лишь единицы подходят к делу с умом.

Итак, трейдинг. Трейдинг это торговля активами разных компаний на рынке ценных бумаг и заработок на разнице цены активов/финансовых инструментов. Купил дешевле - продал дороже, и наоборот - вполне понятная история, на первый взгляд. Да не совсем. Колебание цены того или иного актива на рынке, весьма закономерный, но в тот же момент и стихийный процесс.

Выигрывает тот, кто умеет предугадывать дальнейшее движение цены (так называемые "тренды").

- "Предугадывает? Звучит не надежно."

- "Ну не совсем… Прогнозирует."

Эдакий синоптик рынка активов, который посредством технического и фундаментального анализа определяет тренд, и проводит прибыльные торговые операции. Это я описал вам "трейдера".

Трейдер, это участник рынка, который покупает и продает активы/финансовые инструменты. Большое количество трейдеров на рынке, создает ликвидность активов, что и дает возможность зарабатывать на разнице цены.

"В целом, все пока что ясно, и звучит вроде не сложно. Могу ли я стать трейдером?" Конечно можешь. Находишь биржу, регистрируешься на ней, вносишь деньги на депозит и успешно… его сливаешь. Такая участь ждет многих авантюристов, которые зная ровно то, что изложено выше идут торговать, и сливают все деньги. Большинство из них примет стереотип, что трейдинг это обман. Другие решат попробовать снова, и будут сливать депозиты до тех пор, пока не примкнут к первым, или научатся, методом проб и ошибок фиксировать прибыль (если бюджет бездонный).

Но это не метод. Трейдинг, это такая же сфера деятельности, как и бухгалтерия или юриспруденция. Кто бы взял на работу главбуха с минимальным представлением о таблице умножения? Уверен, что никто. Так и в трейдинге. Этому нужно учиться: изучать теорию, практиковаться на демо-счетах и лишь потом ПРОБОВАТЬ торговать. Этому действительно необходимо учиться, и к сожалению с этим проблема. Не зря я сказал, что капитализм нас настиг, но не в полной мере. На постсоветском пространстве нет такого ВУЗа, где бы обучали трейдингу. По этому придется учиться самому или искать репетитора/учителя/наставника - называй как хочешь. Суть в том, чтобы человек тебя этому научил. И с этим тоже непросто. Все дело в том, что те самоучки, которые заработали первую 1 000$, уже ставят себя наравне с Уорреном Баффетом, обещает всем своим потенциальным ученикам миллионы, и готовы взять себе на обучение всего лишь за 100$. Но, я думаю вы и сами догадываетесь, чем "успешно" заканчивают ученики подобного учителя - сливом депозита.

Итак, чтобы стать трейдером, нужно обучаться трейдингом - зафиксировали. Чтобы обучаться - нужно найти учителя. Но по каким критериям? Ответ прост: учиться нужно у лучших. Одним из лучших является Александр Герчик. Выходец из Одессы, бывший таксист, который возил брокеров по Уолл-стрит и который реализовал мечту. Мечта была очень проста: стать успешным трейдером. За 22 года практики (!!! некоторым читателям меньше лет, чем он занимается трейдингом), он ни разу не зафиксировал убытков. Подчеркиваю: ни разу! Сегодня, он не только успешный трейдер, но и успешный преподаватель. Его философия очень проста: чтобы научиться зарабатывать - нужно научиться не терять. С его обучающих ресурсов и можно начать свой путь трейдера.

А теперь вернемся к экономии денег и нервов. Вот тебе несколько советов от Александра Герчика, наш начинающий трейдер, как не слить депозит сразу (да и позже тоже).

Никогда не двигаться против тренда. Как я уже упоминал выше, кто оседлает тренд, тот и выиграл. Нет смысла двигаться против, и обрекать себя на быстрый и болезненный слив своих денег.

Ставить стопы. Это как тормоза на машине - без них автомобиль не управляется и может улететь в кювет. Необходимо ограничивать свои возможные потери, даже за счет потенциального отыгрыша. Но даже уж если сильно хочется, то необходимо перекрываться на других активах на уровнях безубытка.

Усредняться как можно реже. Это одно из незыблемых правил, которое нарушается даже профессиональными трейдерами. Суть в том, что если пытаться перекрыть предыдущую потерю увеличением будущей сделки вдвое от прошлой, можно потерять депозит гораздо раньше, чем тренд развернется в нужном направлении. Риск должен быть оправдан.

Нельзя слишком следовать прогнозам аналитиков. Тут история похожа на капперов (большие ставки - большие выигрыши..) Надеяться нужно только на себя и свой анализ, потери (как и прибыль) получишь только ты.

Умерить алчность. На алчности прогорает большинство трейдеров, даже опытных. Тише едешь - дальше будешь. Лучше работать с небольшим депозитом и объемом, но с холодной головой и хорошим результатом, чем идти all-in. Нервы, как и деньги - нужно экономить.

Сохраняйте спокойствие. Излишняя эмоциональность (как депрессия, так и эйфория) может привести к необдуманным сделкам, а следовательно и убыткам.

Дисциплинированность. Исключительно через дисциплину раскрывается профессионализм и талант трейдера. Именно за нее рынок вознаграждает по максимуму - здесь побеждают самые терпеливые и хладнокровные. Если начинающий трейдер научится обуздывать себя, грамотно организовывать процесс торговли и соблюдать собственные правила, то это станет его трамплином к стабильному успеху и заработку.

В целом, эти советы пригодятся не только новичку. Даже если ты уверенно двигаешься на биржевых волнах, необходимо напоминать себе, даже элементарные вещи. А более важные и полезные вещи для успешного трейдинга ты можешь найти на платформе Александра Герчика, и пройти его курс "Трейдинг от А до Я 3.0", где есть теория, практика и домашка, которую понравится выполнять. Береги деньги и нервы, тогда ты добьешься желаемого результата. Успехов!

Автор: Григорий Бондарь