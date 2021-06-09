Злоключения капитана Гаврилова. Как украинский моряк попал в тюрьму Шри-Ланки, став заложником местной политики

Тема возвращения в Украину наших пленных сейчас, после "пленок Медведчука", на слуху. Но бывает, что речь идет о возвращении не с оккупированных территорий, а из других стран. Злоключения капитана шриланкийского судна, украинца Геннадия Гаврилова – именно такая история.

В Украину вернулся капитан шриланкийского судна Avant Garde Геннадий Гаврилов, задержанный почти шесть лет назад по надуманному обвинению в незаконной перевозке оружия. Чего только не пришлось испытать жителю маленького города Вилково, моряку с многолетним стажем. Блокировка военными кораблями, крошечная тюремная камера с циновкой вместо кровати, яяжелая операция на сердце, годы в островном государстве в Индийском океане… Он отвечал за навигацию и безопасность мореплавания антипиратского судна, на борту которого было более 800 автоматов, а «привлекался» за преступление, которое не совершал.

В бункерах – 800 автоматов и си-маршалы

Более пяти лет пришлось провести в далекой Шри-Ланке жителю города Вилково Одесской области – капитану судна Avant Garde Геннадию Гаврилову. Бывалый моряк, подписав контракт с шриланкийской антипиратской компанией Sri Lanka Shipping Company Limited, ушел в рейс летом 2015 года, а уже осенью его задержали и обвинили в незаконном ввозе оружия и боеприпасов. Хотя обвинение было ложным, Гаврилов оказался в тюрьме этой южно-азиатской страны, и еще несколько лет не мог покинуть остров. За освобождение украинца боролись родственники, профсоюзы и буквально на днях он вернулся на родину.

«Подписав контракт с одесским крюингом, я отправился на Avant Garde. Экипаж спецсудна обеспечивал безопасность мореплавания в бассейнах Красного моря и Аденского залива – в районах, близких к Сомали и северной части Индийского океана (в данном районе часто происходят нападения пиратов на торговые суда, – УНИАН)», - рассказал 54-летний моряк.

По словам его словам, все судовые «бумаги» были в полном порядке. Потому он без лишних раздумий подписал официальный контракт с судовладельцем – Sri Lanka Shipping Company Limited, у которой судно зафрахтовала местная компания Avant Garde Maritime Security. Тем более, что на борту постоянно находились полпреды ряда соответствующих организаций, включая тамошнюю госкомпанию Rakna Arakshaka Lanka Ltd, которая аффилирована с Минобороны Шри-Ланки. И специфические вопросы (относительно оружия и прочего) контролировал ее сотрудник –полковник Дон Томас Альберт.

Под началом украинского капитана, в обязанности которого входили исключительно навигация и безопасность мореплавания, был шриланкийский экипаж – 21 человек. Судно походило на своеобразную плавучую базу. На борту, в специальных опломбированных контейнерах, находилось более 800 китайских Т-56 (лицензионная копия автомата Калашникова) плюс боеприпасы. Кроме солидного арсенала, здесь же, на палубе, в других контейнерах, размещались 13 си-маршалов (люди, сопровождавшие оружейный арсенал, – УНИАН).

«Это только с ланкийской стороны, а вообще их численность порой доходила до 96 человек», - пояснил капитан.

Предполагалось, что рейс продлится всего пару месяцев – примерно столько еще действовали документы на право эксплуатации довольно старого судна (1980 года постройки). После чего его следовало перегнать в Шри-Ланку, где решилась бы дальнейшая судьба теплохода – продление документов или порезка на металлолом.

Изначально все шло по плану: плавание без каких-либо проблем, по завершению рейса поступило распоряжение – идти к берегам островного государства, что и было исполнено. В ожидании разрешения на вход в территориальные воды Шри-Ланки бросили якорь.

«Стали на якорь в октябре. Ждем… И вдруг нас запросили военные: мол, кто мы, что собираемся делать? Я отвечал, мол, ждем разрешения на вход… Сообщил о характере груза, ведь все было официально. В ходе рейса полковник Альберт ежедневно отмечал в судовом журнале какие-либо «перемещения» оружия и боеприпасов. На учете – каждый патрон...», - вспоминает Гаврилов.

Тем не менее, с берега настойчиво рекомендовали войти в территориальные воды Шри-Ланки. Моряк отказался – ведь официального разрешения нет. Но снова команда – идти на стоянку. И снова отказ. Переговоры, тянувшиеся много часов, завершились внезапной «атакой». Корабль ВМС и три скоростных бота окружили Avant Garde и попытались его «выдавить» в нужное им направление. Опытный капитан вывернул судно из этой «ловушки», и продолжал маневры вдоль ланкийских вод, надеясь добиться официального разрешения на вход. Но военные подошли к теплоходу вплотную и высадили на борт досмотровую группу. Изучив документы, ее представители констатировали: нарушений нет. Однако с берега поступил приказ: задержать.

Просто «внутренний кейс»

Стоит отметить, что в то время в островном государстве произошла смена власти – на выборах вместо «тиранов», которыми было недовольно местное население, пришли демократы. Вновь избранные политики пообещали народу глобальные изменения. Во всех властных структурах заменили руководителей – началась, обещанная на выборах, борьба с коррупцией. И, как считает наш соотечественник, он стал невольным заложником этой «перестройки».

«Представители новой власти заявили, что документы, оформленные их предшественниками, нелегальны. Мотивировали тем, что все разрешения якобы были выданы за взятки...», - пояснил Гаврилов.

Avant Garde неделю стоял на якоре. Представители местных властей постоянно проверяли документы, груз – ничего запретного не нашли. Тем не менее, подключили полицию: появился приказ об аресте судна, которое завели в порт Галле. На борт поднялся местный офицер и пояснил украинцу, что переживать, дескать, не стоит: «Это внутренние дела, через три-четыре месяца отправитесь на родину».

Прошли четыре месяца. Гаврилов запросил у судоходной компании разрешение списаться с судна и отбыть в Украину. Но ему ответили, что «добро» не дает капитан порта. Более того, получено указание свыше – иностранца не отпускать.

«Посоветовали обратиться в Посольство Украины, куда я позвонил, объяснил ситуацию. Мне ответил сотрудник (фамилию называть не стану), чтобы не переживал: «Мы в курсе, мониторим ситуацию. Все будет хорошо». Прошло еще три месяца – снова звоню в посольство. Меня заверяют, мол, все нормально, вопрос на стадии завершения», - рассказал капитан.

Время шло, результат «дипломатического мониторинга» – нулевой. Украинец узнал адрес Почетного консула Украины в Шри-Ланке – местного жителя, и направил ему письмо. Через какое-то время пришел ответ – консул не в курсе проблемы, но обещает разобраться.

Действительно, через какой-то период времени консул пригласил украинца в город Коломбо, пояснив, что переслал документы в ряд инстанций, с которыми нужно связаться, чтобы ускорить процесс. Гаврилов приехал. Почетный консул прямо при нем позвонил в украинское посольство и… сам обалдел.

«Я им давно все направил, а они утверждают, что ничего не приняли... Никто про вас ничего не знает», - пояснил шриланкиец Гаврилову.

23 июня 2016 года наш соотечественник был арестован. Любопытно, что ранее, в этот же день суд Галле его оправдал и позволил покинуть Шри-Ланку. Из суда украинец поехал за вещами на судно, но за ним прибыли офицеры Судебного департамента. Предъявили ордер на арест на сенегальском языке, в юридической помощи отказали и доставили в полицию. Снова – изнурительные допросы, а утром тот же судья, вынесший накануне оправдательный приговор, зачитал обвинение в перевозке оружия.

При этом основной вещдок – автоматы и боеприпасы – суд разрешил местным властям с борта снять, а сам теплоход Avant Garde из гавани выпустили. Всем членам экипажа – гражданам Шри-Ланки – велели покинуть судно, и те быстро разъехались по домам…

Капитана отправили в тюрьму. Почти год он провел в камере размером три на три метра. Рядом – четыре соседа. Кроватей, матрасов нет. Все лежат на полу – на тонкой циновке. Ночью температура воздуха – плюс 26, днем – более 30. Вся еда – рис трижды в день... Ни телефонной связи, ни писем – все под запретом.

Пребывание украинца в тюрьме вызывало усмешки даже у надзирателей. Как-то старший офицер казематов спросил у него, мол, за какие такие грехи ты попал за решетку. Узнав об оружии, был поражен: где же остальные участники «схемы»? Дело в том, что, согласно закону, в тюрьму следовало отправить всех «участников незаконного трафика», включая матросов и судоводителя. Правда, адвокат пояснил украинцу: состава преступления нет, это чисто «политический кейс», который отдельные местные чиновники и политики используют в нужных им целях.

«Шри-Ланка напомнила мне бывший Советский Союз»

«Шри-Ланка – уникальная страна, напомнила мне бывший Советский Союз. Здесь тоже сначала человека усаживают в тюрьму, а потом ищут доказательства его вины. Если ее не находят в течение 12 месяцев, то, согласно их законам, заключенного должны выпустить под залог... В апреле 2017 года судья Верховного суда не нашел в моих действиях состава преступления и принял решении выпустить под залог, без возможности покидать страну и работать. Вернуться в Украину не разрешали, дескать, расследование продолжается», - рассказал моряк.

Залог за украинца внесла компания Sri Lanka Shipping Company Limited, и поселила его в одном из помещений офиса своего филиала в Галле – в крошечной комнатушке. Плюс - давали деньги на питание. Иначе капитана ждала голодная смерть.

Тем временем продолжались заседания ланкийской Фемиды – дважды в месяц капитана возили в суд. В общей сложности, больше ста заседаний, ни на одно из которых никого из команды не приглашали. Ни свидетелей, ни доказательств...

В августе 2017-го суд заявил, что переносит слушание на март следующего года. Украинцу стало плохо и прямо из зала заседаний его доставили в госпиталь. Медики констатировали серьезное заболевание сердца – требовалось срочное хирургическое вмешательство. Сердце могло остановиться в любой момент. Оперировали Геннадия Гаврилова в Коломбо…

Как отметил первый заместитель председателя Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев, история украинского капитана – случай беспрецедентный.

«Почти шесть лет нашего соотечественника удерживали, не выпуская из страны. Это – при отсутствии каких-либо конкретных доказательств нарушения закона, в чем его постоянно пытались обвинить. За эти годы к вопросу освобождения моряка, возвращению его на родину были подключены очень многие структуры. Начиная от нашего профсоюза, до коллег со Шри-Ланки и Международной организации транспортников – ITF. Этой проблеме в 2019 году был посвящен специальный «круглый стол», организованный ITF. Мероприятие провели в Коломбо при участии всех высших руководителей международной морской транспортной отрасли», - рассказал Киреев.

По словам инспектора ITF в Украине Натальи Ефрименко, в упомянутом форуме приняли участие почти 80 представителей компании из разных стран мира: «Из Лондона прибыли руководители и юристы головного офиса, чтобы лично продемонстрировать документы, доказывающие невиновность нашего моряка и грубые нарушения, допущенные местными властями в части фундаментальных прав человека. Основным вопросом форума стала поддержка украинского капитана… Планировалось проведение марша ITF с призывом освободить украинца, но городские власти не дали согласия, мотивируя угрозой террористической атаки».

Также была запланирована встреча генсека ITF и президента Международной федерации транспортных рабочих с премьер-министром Шри-Ланки. Но «рандеву» не состоялось. Госчиновники на встречу не явились. Как уточнил Киреев, тогда надеялись, что власти отпустят Гаврилова под залог в 60 тысяч долларов. Более того, ITF был готов внести эту сумму, но до сути, увы, не дошло.

«Просто Геннадий Гаврилов стал субъектом в какой-то политической игре, что не имело никакого отношения к его работе. Случившееся с ним связано со сменой местных элит, и украинец на долгие годы оказался заложником ситуации. Новая власть, которая была с 2015 года, арестовав человека, не хотела признать свою ошибку. И реально была надежда только на смену правительства. Так и произошло (в ноябре 2019 года президентом Шри-Ланки избран бывший министр обороны Готабая Раджапакса, позднее состоялись парламентские выборы, которые дважды переносились из-за эпидемии COVID-19, – УНИАН)», - отметила Наталья Ефрименко.

Только в мае текущего года суд снял с капитана Гаврилова все обвинения. Путь домой был свободен. Материальную помощь моряку и его семье оказал благотворительный фонд морского транспорта «Мортранс».

«Мы также вплотную занимались вопросом его репатриации из Шри-Ланки, приобретением авиабилетов. Помимо прочего, имели место сложные моменты, связанные с эпидемией COVID-19, тестированием. Но все обошлось благополучно», - уточнила директор организации Антонина Шкамерда.

Так закончилась эпопея вокруг скандального Avant Garde. Само антипиратское судно еще в конце 2017-го – начале 2018 года порезали на металлолом. Оружейный арсенал «растворился» на территории острова, а Геннадий Гаврилов на прошлой неделе прибыл в Одессу – почти через шесть лет после ухода в рейс. Своего рода - рекорд моряка.

Лариса Козовая

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