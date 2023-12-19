Он отметил, что над этим необходимо думать.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал необходимость введения множественного гражданства. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции.

"Наверное, надо думать о множественном гражданстве. В ближайшем будущем мы будем в Евросоюзе. Поэтому я не вижу плохого в таких предложениях настоящего. О множественном гражданстве я говорил еще до начала полномасштабной войны. И это было в нашей программе. Я действительно думаю, что это нормально. И я считаю, что украинцев действительно есть 60 миллионов в мире, и не всем обязательно жить в Украине, у них есть история, есть свои семьи, кто-то родился, скажем, в Канаде, США. Но дать им возможность поддерживать Украину, чувствовать, что они украинцы, помогать, открывать бизнес и здесь платить налоги и т.д. - Все это точно идет в плюс Украине", - сказал глава государства.

Он отметил, что над этим необходимо думать, "не нужно перегреть этот вопрос, но и рановато - нельзя, есть тонкие вопросы во множественном гражданстве".

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"Я бы хотел, чтобы нас люди за границей, особенно женщины и дети, слышали, чтобы они, когда трудоустраиваются, находят там новую жизнь, чтобы они все же не спешили отказываться от гражданства нашего государства. Это важно. Таких людей нам нельзя терять. И множественное гражданство, наверное, частично решает этот вопрос", - пояснил Зеленский.

Возвращение украинских беженцев домой

Зеленский заявил, что много вынужденных переселенцев начнут возвращаться в Украину, когда у нашего государства будет более мощная система противовоздушной обороны и произойдет уменьшение поддержки со стороны европейских стран.

"Я в этом не сомневаюсь. Страны Европы, США будут поддерживать тех наших граждан, кому это очень нужно и сложно. Но те, кто трудоустраивается, я уверен, что они будут иметь другой уровень поддержки", - заявил Зеленский.

При этом, он уточнил, что это не касается поддержки Украины и украинцев, которые внутри нашего государства.

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