20 июня православные и греко-католики отмечают день Святой Троицы.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Троицы.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Святой Троицы. В это радостное праздничное время мы чувствуем большой духовный подъем, набираемся энергии и силы, наслаждаемся благоуханием разнотравья и теплым дружеским общением. Пусть ваши дома наполняются добром и благодатью», - говорится в поздравлении главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Зеленский пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний.

"Хороших всем праздников!» - добавил президент.

Троица в Украине

Напомним, сегодня, 20 июня, православные и греко-католики отмечают день Святой Троицы.

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Все православные храмы в этот день украшены ветками березы, сирени, клена - они символизируют обновление души.

Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому этот день еще называют Пятидесятницей.

Свое первое название праздник получил в честь схождения Святого Духа на апостолов, которое обещал им Христос еще перед Вознесением.

Накануне Троицы церковь установила Троицкую субботу, в которую совершается поминовение усопших, а в понедельник, сразу после Троицы, празднуется день Святого Духа.

Эти дни также называют Зелеными праздниками, ведь накануне верующие украшают свои дома зеленью и цветами.

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Автор: Тамара Отовская