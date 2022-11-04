По словам президента, российская культура активно используется пропагандистской машиной.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию с просьбой запретить деятельность российских актеров в нашей стране. Ранее документ набрал необходимые 25 тысяч подписей.

"В соответствии со статьей 40 Конституции Украины и статьей 23-1 Закона Украины "Об обращениях граждан" мною рассмотрено размещенное на веб-сайте "Официальное интернет-представительство Президента Украины" — электронную петицию А. С. Клименко "Запретить гражданам России осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине", которую поддержали более 25 тысяч человек", — написал Зеленский на официальном сайте ОПУ.

Президент перечислил меры, которые были приняты против распространения культурной продукции государства-агрессора и деятельности звезд из РФ. Он также направил петицию к премьер-министру Денису Шмыгалю с поручением обработать поднятые в ней вопросы. Отдельно Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к подписанию документа.

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"Русская культура активно используется пропагандистской машиной государства-агрессора, которое совершает открытую широкомасштабную военную агрессию против Украины, преступления против человечности. И нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от российского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские нарративы", — подытожил президент.

Какие еще петиции набрали 25 тысяч подписей

В первой половине октября украинцы создали петицию с предложением ввести визовый режим с Республикой Беларусь. Зеленский поручил Шмыгалю изучить этот вопрос.

С помощью петиции жители Украины выступили против предоставления гражданства российскому журналисту и бывшему депутату Государственной Думы РФ Александру Невзорову. Автор считает, что позиция репортера — это не повод позволять ему становиться украинцем.

Петиция за легализацию эротики и порнографических материалов тоже набрала необходимое количество подписей. Она направлена в Кабинет Министров для дальнейшей обработки.

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