Вчера отмечался День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал украинским боевым летчикам установления полного доминирования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в украинском небе.

Как сказал глава государства во время вечернего обращения к украинцам, 28 февраля отмечался День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины. "День тех специалистов наших сил обороны, от которых напрямую зависит эффективность украинской боевой авиации. Тысячи успешных вылетов и успешных авиаударов по позициям врага – это их заслуга, наших штурманов", - заявил Зеленский.

"Я поздравляю вас, воины, с праздником, желаю полного доминирования украинских Воздушных сил в украинском небе! Абсолютно справедливого доминирования", - отметил президент.

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