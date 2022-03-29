Глава государства призывает воспринимать текущую ситуацию уравновешенно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в связи с постоянной блокадой Мариуполя российскими захватническими силами надо и дальше бороться и терпеть, но не прибегать к самонакручиванию.

Об этом глава государства сказал в видеообращении к украинцам, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Мариуполь так и остается заблокированным. Российские войска не дали организовать сегодня ни одного гуманитарного коридора, не дали "тишину". Поэтому ситуацию сейчас надо воспринимать уравновешенно, мудро. Насколько это возможно. Без чрезмерной эйфории от успехов. Но и без самонакручивания. Нам еще нужно время. Нам еще нужно оружие. Мы еще должны бороться, должны терпеть. Нам нельзя выжигать эмоции сейчас. Нельзя завышать ожидания. Просто чтобы не перегореть", - подчеркнул Зеленский.

Блокада Мариуполя: последние данные

Российские оккупанты блокируют город с начала полномасштабного вторжения в Украину. Из-за невозможности захватить Мариуполь террористы сосредоточились на уничтожении объектов гражданской инфраструктуры и убийстве мирных жителей.

Войска России блокируют подвоз продуктов и эвакуацию гражданских в другие украинские города. В то же время появилась информация о насильственной депортации тамошних жителей в Россию.

По данным городского головы Вадима Бойченко, город находится под контролем Вооруженных сил Украины, а российские военные, окружившие город, контролируют некоторые окрестности.

За время блокады в Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, из них 210 детей.

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