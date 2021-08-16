Здания независимости

Несмотря на довольно распространенное мнение, что за годы независимости в Украине никто даже собачьей будки не построил, за три десятилетия в стране произошло по крайней мере два строительных всплеска. К 30-летию Независимости Украины УНИАН попытался найти 30 интересных зданий, которые были возведены с нуля, или получившие вторую жизнь благодаря комплексной реконструкции. Но главное - обращают на себя внимание.

Украину трудно назвать архитектурно-инновационной страной. Если где строятся жилые комплексы, то они, скорее всего, имеют вид обычного муравейника на современный лад. Или если возводится религиозный объект, то это – классическое сооружение, без намека на фантазию. Здание, связанное с культурой - скандал. Офисный центр – безвкусица... Однако среди всего этого разнообразия, среди физически и морально устаревших зданий, среди миллионов тонн бетона и арматуры, можно найти "жемчужины", созерцать которые можно даже с удовольствием. По крайней мере, стоит попробовать.

Культура и туризм

1. Театр на Подоле

Наверное, только ленивый не слышал о скандале (и не принимал участия в обсуждении новости) об открытии в Киеве на Андреевском спуске Театра на Подоле. Как только не называли новое помещение театра, который открылся в этом здании в 2016 году, за то, что оно якобы не вписывается в общий стиль улицы! Но главное прозвище, которое закрепилось надолго - "саркофаг". Однако в профессиональной среде детище харьковского архитектора Олега Дроздова получило положительные отзывы. Несколько лет назад проект даже номинировали на архитектурную премию Mies van der Rohe Award.

2. Киностудия Victoria Film Studios

Киностудию Victoria Film Studios, расположенную в селе Гуровщина на Киевщине, в народе назвали "Украинский Диснейленд" из-за воспроизведения недалеко от трассы Киев-Житомир диснеевского "замка Золушки". На самом деле "диснеевский" замок - лишь главный вход в киностудию. Причем по-детски сказочный он разве что издалека. Ведь, если рассмотреть вблизи, внешний вид замка "украшают" многие элементы из далеко не детских фильмов. У входа – металлические скульптуры "Хищника" и "Чужого". На стене "спрятался" Бэтмен. А перед замком-Железный трон из популярного сериала "Игра престолов".

3.Дворец последнего гетмана Украины

Дворец Кирилла Разумовского в Батурине – единственный из сохранившихся в Украине гетманских дворцов. Этот памятник архитектуры был возведен на протяжении 1799-1803 годов архитектором Чарльзом Камероном в стиле классицизма. И время его не пощадило. Вторую жизнь дворец получил в начале 2000-х. Шесть лет, начиная с 2003-го, специалисты корпорации "Укрреставрация", при участии меценатов и при поддержке президента Виктора Ющенко, выполнили масштабную реставрацию. Сейчас во дворце работает музей.

4.Музей писанковой росписи

Еще один украинский музей – далекий от зданий классической архитектуры. Сооружение в форме крупнейшего в мире писанкового яйца высотой 14 м и диаметром 10 м является одной из визитных карточек Коломыи в Ивано-Франковской области. Построили музей в 2000 году специально для сохранения и экспонирования произведений писанковой росписи. Здание было спроектировано архитектором Игорем Шуминым. Концепцию экспозиции музея разработала директор Ярослава Ткачук, а воплотили в жизнь коломыйские художники Василий Андрушко и Мирослав Ясинский. Это единственный в мире музей писанковой росписи, который привлекает посетителей со всех стран (за время существования музей посетили более 4 млн человек из 60 стран мира). Здесь насчитывается более 12 тысяч писанок и декоративных яиц из разных регионов Украины и мира.

5. Перевернута хата

По дороге к горнолыжному курорту "Буковель" можно увидеть еще одно необычное архитектурное сооружение – Перевернутый дом в селе Поляница. Сооружение возвели в 2011 году всего за полтора месяца. Уникальностью дома является то, что как извне, так и изнутри там все вверх дном. Площадь здания составляет 85 квадратных метров. Здесь есть несколько комнат, кухня, туалет... Объект очень привлекает туристов, ведь здесь можно проявить фантазию и сделать необычные фото.

Рестораны и гостиницы

6. "Старий млин"

Ресторан "Старий млин" появился в Тернополе в 2003-м году как результат восхищения владельца заведения Михаила Гросуляка архитектурой каталонского архитектора Антонио Гауди. Тогда здание выглядело для города откровенно революционно, поскольку существенно отличалось и от советской архитектуры, и тогдашних новостроек. Сооружение фактически не имеет ровных линий, панели между этажами поддерживают арочные перекрытия. Для строительства было использовано не менее 100 тысяч кирпичей времен Австро-Венгерской империи, взятых из старинных развалившихся домов. На многих есть клейма кирпичных мануфактур. Здание построено на фундаменте мельницы, которая работала на этом месте до 1939 года. Владелец мельницы, однин из самых известных тогдашних предпринимателей города Даниэль Штекель, в 1939 году был репрессирован, а сама мельница вскоре разрушена. Сейчас о Штекеля в "Старом млине" есть отдельный рассказ, ведь здание действует не только как ресторан, а как своеобразный музей древностей.

7. "Ковчег"

Ресторация в форме ковчега в Тернополе была открыта в 2012 году. Ее владельцем является уже упоминавшийся Михаил Гросуляк. Сразу после открытия ресторации он заявлял, что это крупнейшее в Украине заведение общественного питания в виде плавсредства. Заведение было построено по старинной технологии украшения глиной и соломой ("штукатурка"). Газ к сооружению не подводили, поскольку, согласно замыслу, кухня должна была работать на дровяных печах. Электропитание частично обеспечивают солнечные батареи, размещенные на крыше. После открытия изюминкой "ковчега" была пивоварня, которая действовала внутри и предлагала свежее пиво.

8.Гостиница-усадьба "Грибова хата"

Интересным в архитектурном плане является отель-усадьба "Грибова хата", расположенная на территории курорта Буковель. Сооружение имеет впечатляющий вид, поскольку построено в форме гриба. Ее владелец - тот самый тернопольский ресторатор Михаил Гросуляк. В здании расположен отель и ресторан с карпатско-гуцульской кухней.

9. Отель "Старая правда"

Этот гостиничный комплекс расположен в селе Поляница возле курорта Буковель. И на первый взгляд он вполне обычный. Но ... здесь есть действительно уникальный корпус под названием "История". Он содержит 11 номеров, которые оформлены в соответствии с определенной исторической эпохи. Поэтому гости отеля могут поселиться в первобытной пещере или жилье трипольцев, заночевать в крестьянской избе или в тайнике УПА, почувствовать себя крепостным, которому завтра "на барщину", или вельможей времен Киевской Руси.

10. Эко-отель "Friend House"

Эко-отель "Friend House" расположен в курортной зоне на берегу реки Орель, под Днепром. Уникальность этого комплекса в том, что он построен из экологически чистых материалов – глины, дерева, ракушняка и тростяника. Архитектор проекта – украинский дизайнер Юрий Рынтовт. Внешне гостевые дома эко-отеля похожи на бочки, в которых прорубили окна. Внутри дизайн напоминает комфортные пещеры.

Спорт и религия

11. Стадион НСК "Олимпийский"

Стадион НСК "Олимпийский" - главная спортивная арена Украины, место проведения домашних игр футбольных клубов "Динамо", "Шахтер" и национальной сборной. Реконструкция накануне "Евро-2012", пять матчей которого, в том числе финальный, проходили на НСК, стоила Украине 4 млрд 600 млн гривен. Главная "фишка" стадиона - вантовая крыша из 640 "зонтиков", которые закрывают трибуны от дождя. Это мембранное покрытие делает "Олимпийский" узнаваемым на любых фото. А это для стадионов - редкость.

12.Стадион "Арена Львов"

Стадион "Арена Львов" - один из самых новых в Европе. Современный, аккредитованный согласно стандартам УЕФА. Это урбанистическое комфортное спортивное сооружение, спроектированное Альбертом Виммером – известным австрийским архитектором, построенное для проведения матчей чемпионата по футболу "Евро-2012" (принимал три матча). Торжественное открытие состоялось 29 октября 2011 года. "Арена Львов "стала третьим по дороговизне стадионом в истории Украины (после НСК "Олимпийский" и "Донбасс-Арены"). По количеству мест для зрителей (34915) "Арена Львов" занимает 4-е место в Украине, по освещенности поля — первое. "Арена Львов" считается фартовой для национальной сборной по футболу, которая здесь не проиграла ни одного матча.

13. Киевский велотрек

Киевский велотрек (один из старейших в Европе, возведен в 1913 году), разрушенный из-за строительства возле него жилого дома с паркингом, накануне своего столетия получил вторую жизнь. В 2014 году велотрек начали реконструировать и за три года открыли в обновленном виде. На реконструкцию ушло 96 миллионов гривен.

14.Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Греко-католический храм, расположенный в спальном микрорайоне Львова – на Сыхове, построен по проекту канадского архитектора украинского происхождения Радослава Жука. Камень под строительство церкви освятили и заложили здесь еще в 1990 году, а вскоре возвели временную часовню, первая служба в которой состоялась 21 сентября 1991 года (в праздник Рождества Пресвятой Богородицы). Активная фаза строительства храма продолжалась с 1995-го до 2000-го года. 26 июня 2001 года возле нового храма в рамках визита в Украину состоялась встреча Папы Римского Иоанна Павла II с молодежью, которая собрала около полумиллиона человек. С тех пор площадь возле храма Рождества Пресвятой Богородицы назвали именем Иоанна Павла II. Храм признан лучшим образцом современной архитектуры Львова.

15. Михайловский Златоверхий собор

В это мало верится, но православный монастырь в центре Киева, а ныне - кафедральный собор единой Православной церкви Украины - был разрушен еще в 1937 году. После провозглашения независимости Украины, УПЦ Киевского патриархата начала сбор средств на воссоздание собора, а в 1995 году к инициативе присоединилось государство. Главным архитектором воссоздания Михайловского Златоверхого собора стал Юрий Лосицкий. Открытие заново построенного собора в стиле украинского барокко произошло на День Киева, в мае 1998 года.

Жилье и офисы

16.Многофункциональный комплекс INTERGAL CITY

Многофункциональный комплекс премиум класса в столице, INTERGAL CITY уже на стадии проектирования стал победителем премии рынка недвижимости Восточной Европы EE Real Estate Awards 2018 и международного конкурса European Property Awards 2018 в номинации "Многофункциональный проект года" (Mixed-use project of the year). INTERGAL CITY от девелопера "Интергал-Буд" - это уникальная комбинация из пяти башен, которые имеют панорамное остекление и футуристическую форму. Башни соединены между собой многоуровневыми зелеными террасами, общая площадь которых почти 1 га, и воздушными мостами.

Исключительные пейзажи, которые открываются из окон INTERGAL CITY, заставляют перехватить дыхание и останавливают мгновение: монумент "Родина-Мать", склоны Днепра, златоверхая Киево-Печерская лавра. Впрочем, жилой комплекс, который еще называют "городом в городе" — это не только квартиры и апартаменты. Здесь создается развитая внутренняя инфраструктура с зонами отдыха, бутиками и магазинами, фитнес-центром с бассейном, трехуровневым рестораном с открытой террасой. А также коворкинг с ультрасовременным бизнес-центром.

17. Инновационный парк UNIT.City

В 2017 году на территории бывшего Киевского мотозавода появился инновационный парк UNIT.City. Весь комплекс задуман как киевская "силиконовая долина" - место, где можно будет с комфортом жить и работать, учиться и отдыхать. Здесь уже действуют кампусы для компаний-резидентов, кафе, школа, фитнес-зал и т.д. также запланирована жилая часть - UNIT.Home, медицинский центр, парк, стадион, велодорожки, магазины, рестораны... UNIT.City спроектирован в соответствии с требованиями американской системы "зеленого строительства" LEED. А к реализации архитектурных объектов парка приложили усилия украинские дизайн-студии Аrchimatika, ТАМ Пашенько, Константин Халіулін, TSEH, польская команда архитекторов APA Wojciechowski, ландшафтная студия Kotsiuba Landscape Architecture и компания MADMA urbanism+landscape, которую возглавляет всемирно известный нидерландский архитектор Хироки Мацуура.

18. Европейский офис SoftServe

Штаб-квартира одной из крупнейших львовских ИТ-компаний SoftServe расположена по улице Садовой. Офис построили и открыли в 2015 году. А в 2016-м постройка получила награду престижного Международного архитектурного конкурса "Дом 2016 – Хрустальный Кирпич" за лучшую строительную инвестицию с обеих сторон восточной границы Европейского Союза. Семиэтажный офис спланировал тогдашний главный архитектор Львова Юлиан Чаплинский. Здание является необычным для Львова и имеет пять особенностей – прозрачные стены кабинетов, уникальный и продуманный дизайн, обустроенные места для отдыха и коворкинга, просторный спортивный зал и большой паркинг. Здесь часто проводят конференции, дискуссионные платформы, форумы.

19. Элитарный жилойкомплекс GreenWood

Расположен в курортной зоне Одессы - на Французском бульваре. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту. Монолитно-каркасный комплекс состоит из трех секций, количество этажей в которых разнится – от 13 до 16. Отделка стен первого этажа выполнена мраморными плитами, а на верхних этажах – фасадное остекление с использованием профиля, изготовленного из алюминия. Это современное здание, которое отличается от других многоэтажек и напоминает корабль.

20. Частные дома в стиле Гауди

Вилла "Барселона". В центре Днепра с 2012 года можно полюбоваться необычным частным домом, который еще называют "вилла Барселона". Дом спроектирован и построен по мотивам работ известного испанского архитектора Антонио Гауди, чья необычная архитектура в стиле модерн является украшением знаменитого города Барселона. Архитектор дома-Михаил Хохлов. Вилла "Барселона" имеет 3 этажа, общую площадь 750 кв. метров.

Дом-волна. Расположен в курортной зоне Одессы – на 11-й станции Большого Фонтана. Построенный в стиле бионической архитектуры, напоминает творение знаменитого испанца Антонио Гауди. В здании почти нет острых углов и прямых линий. Создается впечатление, что это – морские волны или изысканный кремовый торт. Говорят, эта частная вилла принадлежит одесскому бизнесмену Борису Кауфману. Автор-архитектор Николай Матюшенко.

Образование, просвещение и госуслуги

21. Библиотека университета "Острожская академия"

Новое здание научной библиотеки университета – круглая купольная постройка с главным входом в виде портала с колоннами, была построена в 2002 году, а открыли ее через пять лет. Этот проект был удостоен Государственной премии Украины в области архитектуры. Сегодня научная библиотека университета — это современный автоматизированный библиотечно-информационный центр, обеспечивающий доступ к фондам и электронным ресурсам. Книжный фонд насчитывает более 450 тыс томов и ежегодно пополняется 10-ю тысячами экземпляров.

22.Новый учебный корпус "Острожской академии"

Здание сочетает в себе современные тенденции и архитектурные традиции Средневековья. Корпус возводили в течение 12 лет и открыли в 2019 году. Автор проекта - архитектор из Ровно Мирослав Чабак. Частями архитектурного комплекса стали также академическая площадь с произведениями скульптора украинского происхождения из США Миртали Пилипенко, и обзорная башня высотой 40 метров, с которой можно полюбоваться видами Острога. В здании расположены аудитории, кабинеты, компьютерная и научно-исследовательские лаборатории, картинная галерея.

23. Замок"Гарри Поттера"

Здание в стиле средневековой готики с теннисным кортом и причалом в Одессе, на берегу Черного моря, неоднократно становилось предметом скандалов. Официально здесь расположен комплекс одесского вуза – Международного гуманитарного университета. Более десяти лет назад комплекс был построен как дом отдыха для сотрудников. Теперь он представлен как Дом официальных делегаций, однако, как утверждают общественные активисты, на самом деле принадлежит бывшему нардепу, президенту этого учебного заведения Сергею Кивалову. Если оставить за кадром нюансы (включая законность появления этого дворца), то нельзя не признать, что его вид впечатляет. Неприступные крепостные стены, гранитные валуны со стороны моря... Здание напоминает сказочный замок, отсюда народное название "Замок Гарри Потерра".

24. Седневский учебно-воспитательный комплекс – школа-дворец

Школа в поселке Седнев тоже внешне похожа на дворец – имеет классический фронтон, белоснежные колонны, арки, действительно напоминает дворец в стиле классицизма. В фойе учебного заведения - стеклянная крыша (атриум). А с высоты птичьего полета здание имеет вид трезубца. Построена она в 2007-2012 годах. А стоимость проекта достигла рекордных на то время почти 40 млн грн. Проект здания выполнил черниговский архитектор Уильям Жигинас. И сделал это так, чтобы органично вписать школу в историко-культурный ландшафт Седнева - с известной усадьбе Лизогубов, Воскресенской и Георгиевской церквей.

25. Детский садик в Обуховке возле Днепра

Детский сад, который сильно отличается от стандартных украинских социальных объектов, был построен в Обуховке Днепропетровской области в 2020 году. Садик – энергоэффективный, расположен так, что позволяет максимально использовать световой день. На крыше – солнечные панели. Окна одной из стен – от пола до потолка. А каждая спальная комната вообще уникальна - с рисунками на потолке и стенах, которые даже можно раскрашивать. Чтобы дети не травмировались, территорию садика укрывает искусственный газон.

Садик попал на страницы Всемирного сайта о лучших архитектурных объектах ArchiDaily. Ранее объекты социальной инфраструктуры из Украины в такие рейтинги не попадали.

26. Центр Митрополита Шептицкого

Новый информационно-образовательный центр, в котором размещены библиотека, образовательные аудитории и свободные пространства с большими панорамными окнами, построен на территории частного богословского учебного заведения "Украинский католический университет" в 2017 году. Центр спроектирован архитекторами Штефаном Бенишем и Майклом Иннерарити. Во Львове над проектом работали команды архитекторов Chaplinskyy & Associates и AVR Development. Главный девиз, по которому проектировался Центр - это открытость. Вокруг, как и внутри здания, безбарьерная среда. Это означает, что люди всех возрастов и потребностей с равными возможностями пользуются всеми услугами объекта.

27. Центр "Менора"

Центр "Менора"— крупнейший в мире еврейский общественный комплекс, открытый в октябре 2012 года в центре Днепра. "Менора" находится в едином комплексе с центральной синагогой города "Золотая Роза". Автор проекта центра "Менора" — архитектор Александр Сорин. Комплекс состоит из 7 башен, представляющих собой Храмовый семисвечник. Общая площадь центра более 50 тыс. м кв, самая высокая башня — 20 этажная (77 метров). Первый этаж центра называется Галерея и выполнен из мрамора и уникального иерусалимского камня. Он был специально изготовлен для центра "Менора", после чего производство отдельной линии было разобрано, следовательно, такой камень повторить уже невозможно. Данный рисунок является символическим "продолжением" стены плача в Иерусалиме. Наиболее популярным местом в центре является смотровая площадка, размещенная на крыше 6-й башни на высоте 63 метра. Из него открывается панорамный вид на город. В центре также есть два отеля - единственные в Восточной Европе, которые работают по системе шабат.

28. Арабский культурный центр

Построен в 1998-2000 годах в мавританском стиле, расположен в историческом центре Одессы. Финансировал строительство известный бизнесмен Аднан Киван. Проект - Одесского архитектурно-реставрационного бюро Архпроект-МДМ. Посетить центр может каждый желающий независимо от вероисповедания в любой день, исключение – день, отведенный для паломников. Возможен доступ в молитвенный зал, но нужно разуться и надеть халат с капюшоном. Мебели здесь нет. Помещение украшено ажурной вязью - на перилах, лестницах и других элементах зала. Пол устлан ярким ковром, вытканным под заказ. Его орнамент условно разделяет места для молящихся. Под потолком – большая хрустальная люстра. Для верующих в специальном помещении проводят омовение ног. В центре функционируют бесплатные курсы арабского языка, библиотека, предусмотрены экскурсии. Специалисты называют это сооружение архитектурным шедевром, который удачно вписался рядом с другими зданиями.

29.Здание ЦПАУ в Полтаве

Одним из украшений Полтавы теперь можно считать креативную по архитектуре новостройку Центра предоставления административных услуг, которая "выросла" в самом центре города, рядом с типичным для Украины зданием облсовета и облгосадминистрации. Ее проектировала Одесская студия "Декарт", которая предложила концепции строительства ЦНАПов для каждого областного центра. Полтавский ЦПАУ - эксклюзивный, спроектированный исключительно для этой области и имеет прозрачные стены, металлические декоративные конструкции, которые окружают здание.

Открытое пространство расположили на первом этаже, а 2-й и 3-й имеют обособленные офисные помещения.

Здание полностью приспособлено к лицам с инвалидностью, имеет два достаточно вместительных лифта на 3 этажа. На первом этаже этаж есть комната для родителей, где они могут перепеленать или покормить ребенка.

Пока построенное здание не введено в эксплуатацию – ожидается оформление соответствующей документации. Первый и второй этажи будут переданы в аренду городскому ЦПАУ Полтавской территориальной общины. На 3 этаже – офисные помещения, в частности, Дії. Бізнес.

30. Здание ЦПАУ в Харькове

Региональный центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Харькове – замечательное превращение советского "дома быта" в современное и удобное для людей здание. Главная идея проекта, который был завершен в 2017 году - "транспарентность" здания. Чистота работы "прозрачного офиса" передана с помощью уникального параметрического фасада, образованного из многочисленных стеклянных элементов трапециевидной формы. Здание напоминает многогранный кристалл, в фасаде которого можно, в зависимости от ракурса, увидеть как отражение всего, что происходит вокруг, так и понаблюдать за жизнью, протекающей внутри Центра.

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