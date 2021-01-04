Регистрация продлится до 19 января.

Со вторника, 5 января, открывается регистрация на пробное тестирование внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

"С 5 января по 19 января на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования будет доступна программа регистрации желающих принять участие в пробном ВНО", - говорится в сообщении.

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Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученным при регистрации, напечатать квитанцию, оплатить услугу проведения пробного ВНО, за 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств.

Отмечается, что в этом году можно выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов.

Тестирования по всем учебным предметам состоятся 10 апреля 2021 года.

В Украинском центре оценивания качества образования обращают внимание, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что выпускникам будут выдавать денежные премии за успехи на ВНО.

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Автор: УНИАН