Премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участников, набравших 200 баллов по двум и более учебным предметам.

Кабинет министров 28 декабря одобрил проект указа президента Украины о премии участникам внешнего независимого оценивания, которые получили полное общее среднее образование и получили максимальное количество баллов по результатам ВНО.

Читайте такжеВ Минобразования сообщили, когда начнется регистрация на пробное ВНО

Как сообщает пресс-служба Минобразования проектом документа предусматривается основание 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единовременно. Каждая премия составит 5 тыс. грн.

В соответствии с регламентом правительства, проект указа будет передан на подпись президенту.

Комментируя необходимость введения ежегодной премии участникам ВНО с наивысшим результатом, министр образования и науки Сергей Шкарлет подчеркнул, что необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета Украины на международной арене и подтверждают высокий уровень ее образования.

Премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участников, набравших 200 баллов по двум и более учебным предметам.

Как сообщал УНИАН, регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 5 января и продлится до 19 января включительно.

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Автор: Константин Гончаров