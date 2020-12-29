Кабинет министров 28 декабря одобрил проект указа президента Украины о премии участникам внешнего независимого оценивания, которые получили полное общее среднее образование и получили максимальное количество баллов по результатам ВНО.
Читайте такжеВ Минобразования сообщили, когда начнется регистрация на пробное ВНО
Как сообщает пресс-служба Минобразования проектом документа предусматривается основание 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единовременно. Каждая премия составит 5 тыс. грн.
В соответствии с регламентом правительства, проект указа будет передан на подпись президенту.
Комментируя необходимость введения ежегодной премии участникам ВНО с наивысшим результатом, министр образования и науки Сергей Шкарлет подчеркнул, что необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета Украины на международной арене и подтверждают высокий уровень ее образования.
Премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участников, набравших 200 баллов по двум и более учебным предметам.
Как сообщал УНИАН, регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 5 января и продлится до 19 января включительно.
Больше новостей на тему
- В МОН рассказали, когда состоится основной этап вступительной кампании в 2021 году
- В Минобразования рассказали, сколько Украина зарабатывает на обучении иностранных студентов
- В трех городах Украины презентовали проект для улучшения качества технического образования
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram