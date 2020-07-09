КСУ продолжает рассмотрение дела о конституционности языкового закона

Рассмотрение представления 51 народного депутата началось в форме устного производства 7 июля.

Сегодня Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства продолжает рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в представлении говорится, что закон не отвечает ряду норм Конституции. Как утверждается в представлении, якобы данный закон направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам.

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Кроме того, по мнению народных депутатов, законом нарушены конституционные права граждан, а именно - право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; сужено содержание и объем существующих прав и свобод.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 16 июля он вступил в силу.

21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата о конституционности закона. Большинство авторов представления были членами фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде предыдущего созыва.

7 июля 2020 года Большая палата КСУ начал рассмотрение этого дела.

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