Захват заложников в Луцке: по делу назначено 30 экспертиз

В качестве свидетелей допрошены более 30 человек.

В рамках расследования уголовного производства по обвинению Максима Кривоша, который удерживал заложников в Луцке, назначено примерно 30 экспертиз.

Об этом во время брифинга заявил начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик.

«В уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, а в качестве свидетелей 33 человека, также проведен ряд обысков по местам предыдущего пребывания подозреваемого», - цитирует его слова пресс-служба УСБУ в Волынской области в Facebook.

По его словам, назначено примерно 30 экспертиз, в том числе взрывотехническую, судебно-баллистическую, автотовароведческую, лингвистическую, а также экспертизу холодного оружия.

Также Хитрик продемонстрировал фотографии сувенирных денежных средств, которые были изъяты у Кривоша при задержании 21 июля.

«Эти «купюры» подозреваемый перед задержанием правоохранителями предлагал водителю захваченного рейсового автобуса «в качестве оплаты за проезд», - рассказал чиновник.

Он отметил, что досудебное расследование продолжается, проверяются все связи подозреваемого, устанавливается происхождение оружия. Тщательно также изучаются все заявления о предстоящих терактах, сделанные Кривошем.

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Как сообщал УНИАН, утром 21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Вечером все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

23 июля суд избрал Кривошу меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и содержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины). В суде Кривош назвал свой поступок перфомансом.

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