Еще 144 получили ранения, а восьмеро попали в плен к оккупантам.

За время полномасштабной войны России против Украины погибло 43 спасателя.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, с начала полномасштабного вторжения главная спасательная служба страны осуществила уже более 50 тыс. выездов на ликвидацию последствий российских обстрелов, спасла жизни почти 2 тыс. людей и эвакуировала более 2 млн украинцев.

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"Во время выполнения своих обязанностей отдали собственные жизни 43 спасателя, 144 получили ранения, а восемь попали в плен к врагу", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский поблагодарил всех сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за спасение жизней в условиях войны. В наградном зале Мариинского дворца сегодня, в День спасателя, были отмечены герои, спасающие жизни.

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