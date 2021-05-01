За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской, Харьковской областях и Киеве.

За прошедшие сутки, 30 апреля, в Украине обнаружили 8549 новых случаев COVID-19, умер 351 больной, выздоровели 14 956 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Среди новых заболевших – 374 ребенка и 145 медработников.

За сутки совершено 83 336 тестирований, в частности методом ПЦР – 37 455, методом ИФА – 13 016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 865.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730) областях, г. Киев (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

30 апреля против COVID-19 было привито 49 985 человек.

С начала прививочной кампании привито 752 295 человек, из них получили 1 дозу – 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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Автор: Ольга Броскова