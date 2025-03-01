Правила пребывания в стране едины для всех.

В большинстве случаев депортация украинцев из Польши случается, если они нарушают правила страны относительно иммигрантов или идут против буквы закона по другим статьям. Могут ли депортировать в Украину во время войны и если да, то за что - далее в материале.

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Депортация украинцев из Польши - за что могут отправить домой

На официальном сайте Республики Польша детально описано, каковы причины депортации из Украины. Большинство из них сосредоточено вокруг нарушения миграционного законодательства, но бывают и другие аргументы.

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Так, депортация украинцев из Польши возможна, если мигрант:

незаконно работает - например, по студенческой визе;

открыл собственное предприятие, не сделав регистрацию;

не платит налоги;

находится в стране дольше, чем ему было разрешено по визе;

был пойман за рулем авто в состоянии опьянения;

был осужден за преступления или привлечен к уголовной ответственности;

живет по фальшивым документам;

обманул органы государственной власти, предоставив о себе ложную информацию;

был внесен в реестр лиц, пребывание которых нежелательно на территории страны;

имеет отношение\принадлежит к организациям, признанным террористическими;

угрожает национальной безопасности;

нарушает общественный порядок.

Депортация украинцев из Польши также возможна, если ему было отказано в получении статуса защиты или беженства, но он остался в стране.

Могут ли депортировать украинца во время войны

С тем, за что могут депортировать из Европы, все понятно, но депортировать человека из страны, которая учитывает гуманитарное право, непросто. Особенно ситуация для польских властей усложняется, если на родине депортируемого идет война. В данном случае боевые действия на территории Украины заставляют органы правопорядка использовать другие механизмы.

Депортация украинцев из ЕС происходит в индивидуальном порядке. Любой беженец может сказать, что у него в стране идет война, и поэтому он не может туда вернуться, даже несмотря на нарушение законодательства Польши. Тогда его случай будет рассматриваться отдельно, потому что страны Европейского Союза не имеют права принудительно возвращать беженцев домой, пока идет война.

Миграционная служба и другие компетентные органы будут учитывать несколько моментов:

какие причины депортации;

к какой категории относится человек (например, он может быть инвалидом или пенсионером - относиться к уязвимой категории лиц);

из какого региона Украины он приехал, и действительно ли там идут боевые действия.

Для стран ЕС любой вопрос депортации - это вопрос не только юридической, но и моральной стороны.

Как проходит депортация украинцев из Польши

Депортация украинцев из ЕС, если таковое решение уже принято, не происходит моментально. Сначала нарушителю предлагают самостоятельно и добровольно уехать из Польши в срок от 15 до 30 дней. Если он игнорирует это постановление, тогда органы правопорядка сопровождают депортируемого до границы с его родной страной.

Важно понимать, что принудительная депортация возможна не только в этом случае. Польские власти могут немедленно выслать человека из страны, если понимают, что он склонен бежать и\или своими действиями угрожает безопасности государства. В этих двух ситуациях никто не будет давать 15-30 дневный срок - отправят домой сразу.

Также стоит понимать, что кроме физической депортации, украинцу запретят въезд на территорию государства. В зависимости от вида нарушения срок может быть разным - от полугода до пяти лет.

Важно понимать, что любой человек, получивший уведомление о том, что он будет выслан из страны, может обжаловать это решение в суде. Делать это лучше сразу в Польше, причем, в двухнедельный срок, как только вы получили уведомление.

Все, что нужно - обратиться в тот Ужонд, из которого пришла повестка, и написать там заявление. Чаще всего, весь период, пока апелляция будет находиться на рассмотрении - это время, когда человек может законно пребывать в Польше.

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