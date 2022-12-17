Сыновья экс-пленной оставались на временно оккупированных территориях Украины.

Спустя два месяца освобождена из русского плена Юлия Дворниченко смогла наконец встретиться со своими сыновьями, которые были на оккупированной территории.

Как сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, Юлию освободили из плена в середине октября.

"Это был большой обмен пленными, когда Украина вернула домой 108 наших женщин. Однако на временно оккупированных территориях оставались два ее сына: 11-летний Марк и 18-летний Даниил", – отметила Верещук.

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Министр рассказала, что сразу после возвращения Юлии из плена министерство немедленно начало борьбу за возвращение ее сыновей.

"Прошло почти два месяца. Сегодня они вместе, втроем, в Киеве. Несмотря на утренний ракетный обстрел, они счастливы. Мы с командой тоже", – написала Верещук и продемонстрировала фото со встречи.

Возвращение украинок из плена РФ

17 октября Украина освободила из российского плена 108 женщин. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что среди освобожденных 37 женщин, эвакуированных из "Азовстали", 11 офицерок и 85 рядовых и сержанток. Из них 35 – защитницы из Вооруженных сил Украины, 32 – военно-морских сил, 12 – территориальной обороны, 8 – Нацгвардии (включая 2 из "Азова"), 5 - Госспецслужбы транспорта, 4 Госпогранслужбы. Еще 12 освобожденных из плена – гражданские.

Ермак также сообщал, что среди освобожденных были незаконно заключенные в ОРДЛО девушки, которые попали в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманных "шпионажа" и "терроризма". Руководитель ОП отмечал, что "это был нервный обмен".

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