В казино с Медведевым: СМИ узнали, как беглый Янукович отпраздновал юбилей

Президенту-беглецу исполнилось 70 лет.

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу 9 июля исполнилось 70 лет. Свой день рождения президент-беглец отпраздновал в российском Сочи в компании экс-президента России Медведева.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Гордон".

По данным собеседников, Янукович праздновал день рождения в казино. Среди гостей был бывший президент и бывший премьер-министр РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, бывший мэр Сочи Пахомов и губернатор Краснодарского края.

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Как сообщается, присутствующих на праздновании заставили сдать тест на COVID-19.

Собеседники издания также сообщили, что казино в этот день закрыли для посетителей.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Янукович не принимал участия в судебном процессе. После побега из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

4 мая 2020 года Печерский райсуд Киева избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины). В указанном уголовном производстве расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины. Тогда Конституционный суд восстановил действие Основного Закона в редакции 1996 года, признав нарушение процедуры при внесении парламентом изменений в Конституцию 8 декабря 2004 года. Верховная Рада своим постановлением от 22 февраля 2014 года возобновила действие Конституции 2004 года.

12 мая Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей без права внесения залога в деле об организации массовых убийств майдановцев. В этом деле Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

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