Дачу Януковича отдали для украинских военных

В бывший совещательной комнате обустроили библиотеку, а возле бывшего гаража стоят танки.

Комплекс, который строили в приазовском Урзуфе специально для президента-беглеца Виктора Януковича, превратили в военную базу.

Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет ТСН.иа.

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Дача до сих пор является закрытым объектом, здесь сейчас базируются военные. От враждебной России здание отделяет только море.

Журналисты рассказывают, что на территвории комплекса до сих пор есть много сосен и волнорезы. В бывший совещательной комнате обустроили библиотеку, а возле бывшего гаража стоят танки.

Со времен Януковича на базе отдыха остался только стол.

Как сообщал УНИАН, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу 9 июля исполнилось 70 лет. Свой день рождения президент-беглец отпраздновал в российском Сочи в компании экс-президента России Медведева.

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