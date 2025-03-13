Узнайте, могут ли родители погибшего героя получать пенсию, и какую компенсацию государство выплачивает близким.

В Украине продолжается полномасштабная война против России, а родные павших героев получают поддержку от государства. К примеру, такие лица могут оформить серое и черное удостоверение, по которым предоставляются льготы. Также Украина выплачивает денежную помощь семьям погибших воинов и помогает с погребением.

Какой будет компенсация за смерть военнослужащего в Украине в 2025 году и предусмотрена ли помощь родным пропавших без вести, эксклюзивно для УНИАН рассказал Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин.

Какие есть выплаты родным погибших военнослужащих

Как объясняет Сергей Ланкин, сумма не является постоянной, поскольку в некоторых населенных пунктах местные власти сами вводят ежемесячную или ежегодную помощь из собственного бюджета. Именно законом Украины не предусмотрены ежемесячные выплаты семьям погибших военных.

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Однако для семей павших воинов предусмотрена единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен. Фактически эту выплату разбивают - сразу выплачивают три миллиона гривен, а потом семья ежемесячно получает примерно по 40 тысяч гривен.

Есть ли пенсия родителям погибшего военнослужащего в Украине

Для семей погибших защитников предусмотрена пенсия по потере кормильца для нетрудоспособных членов семьи. Она назначается и в том случае, если военнослужащий пропадает без вести. Юрист отмечает, что размер пенсии зависит от суммы денежного обеспечения, которое было у военнослужащего. Как правило, на одного члена семьи выплачивается 70% денежного обеспечения. Если же членов семьи два и более, то на каждого из них назначается по 50% денежного обеспечения.

Сколько платят родителям и детям умершего военного

Членам семьи погибшего военного должны выплатить единовременное денежное пособие в размере 15 миллионов гривен, и ее размер распределяется на каждого члена семьи. То есть, если в семье военного есть только одна мама, то она получит всю сумму. Если же у погибшего остались оба родителя, то они должны получить по 7,5 млн гривен. Соответственно если членов трое и четверо - сумма также поровну распределяется.

Выплаты детям погибших военнослужащих в Украине также составляют долю из единовременной выплаты в размере 15 миллионов, и на детей также может назначаться пенсия в связи с потерей кормильца. Но они не имеют права непосредственно получать средства до совершеннолетия - сумму будут выплачивать законным представителям, как правило, это мать, бабушка или дедушка.

Какие есть выплаты на погребение родственникам умершего

Законодательством предусмотрено, что государство оплачивает погребение погибшего военного. Оплачивается доставка тела с места гибели и хранения, ритуальная атрибутика и похоронная процессия. Организационные вопросы ложатся на плечи воинской части, в которой служил военнослужащий, и ТЦК и СП. На погребение погибшего военного выделяют сумму в размере пяти прожиточных минимумов, равную 15 140 грн по состоянию на 2025 год.

Предусмотрены ли выплаты родственникам пропавших без вести

Для семей военных, пропавших без вести, или находящихся в плену, предусмотрено денежное обеспечение военнослужащего. Сейчас военные получают основное денежное обеспечение, которое составляет примерно от 20 до 30 тысяч гривен, а также "боевую" доплату в сумме 100 тысяч гривен.

Члены семьи пропавших без вести военных или пленных могут обратиться в ТЦК о назначении им выплат денежного обеспечения, которое должны получать воины и предоставить свои реквизиты для перенаправления денежного обеспечения.

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