Жильцы рухнувшего дома на Позняках: «Бетон все еще трещит. Несколько панелей могут упасть в любой момент»

Взрыв газовоздушной смеси, прозвучавший утром 21 июня на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, разрушил пять этажей десятиэтажного дома. Превратились в руины несколько квартир, рухнувшие панели погребли пятерых. 18-летняя Настя Недашковская потеряла всю семью - мать, отца, брата. Как нам рассказали ее соседи, сейчас она живет у своих близких в соседнем городе.

Со стороны проспекта Григоренко дом пугает зияющей воронкой. Взрыв «обнажил» квартиры, сорвал балконы, убрал перегородки. Фасад во дворе, на первый взгляд, поврежден меньше, но вблизи видно, что плиты трех пролетов сместились и образовывают тупой угол вместо отвесной прямой.

«Весь день была жара, потом полил дождь. Наверное, из-за перепада температур бетон начал трещать. Не знаю, на чем там все держится», - рассказывает УНИАН лейтенант, дежурящий во дворе десятиэтажки (дом оградили, чтобы не пускать зевак и мародеров).

К нему время от времени подходят жильцы с одной и той же просьбой.

«Нам бы документы забрать. Кто у вас тут главный?», - тихо спрашивает пара пенсионеров.

После взрыва многие выбегали в спешке, не думая о вещах.

«Вы представьте, люди зайдут в дом, а панель «пойдет» вниз. Виноватого быстро найдут», - рассуждает в ответ полицейский.

Пенсионеры с ним быстро соглашаются.

«Да. Мне соседка звонила, сказала, что поставили «маячки», чтобы следить за вибрацией. Дом качается… Дом качается», - горько повторяет жительница злополучного подъезда Александра Илларионовна.

В то утро она с мужем находилась в квартире на десятом этаже. После взрыва вышли в подъезд, но спускаться было не по чем - лестницы рухнули.

«Там - трещит, там - летит, там – падает. Ужас такой, что не передать. Сидели, ждали, пока нас спасатели выведут. Из-за страха, о документах и не подумали. У мужа хоть паспорт был, у меня ничего нет», - вздыхает женщина.

Она рассказывает, что вместе с другими жильцами они поселились в общежитии: «Три раза кормят, постель дали. Но, сами понимаете, это – не дом. Нам тяжело в 75 лет на новом месте».

Как сообщал УНИАН, жителей разрушенного дома поселили в один из столичных интернатов. Жилье – временное, к началу нового учебного года туда начнут возвращаться подопечные.

«Как только дом демонтируют, о нас все забудут»

Во вторник днем у рухнувшего дома проходило собрание жильцов. На нем рассказывали, что рассматривается два варианта - пострадавшим выплачивается компенсация или покупается другое жилье. При этом звучало: «Это может звучать цинично, но формально для государства ваши квартиры – частная собственность. Ее сохранность – дело жильцов».

После этого зазвучали грустные шутки о том, что надо просить спасателей оставить палатки, а также рациональные предложения – искать адвоката, который бы помог разобраться с обещаниями чиновников.

«Мы же понимаем, что как только дом демонтируют, о нас все забудут», - горько признавались УНИАН жильцы.

По их словам, в среду спасатели попробуют зайти в квартиры на первых трех этажах, чтобы найти и забрать документы владельцев жилья. Планируется, что сами жильцы буду следить за этой операцией онлайн и смогут подсказать, в какой ящик заглянуть.

Во вторник ГСЧСовцы пытались в раскуроченных квартирах вызволять заблокированных домашних питомцев. УНИАН наблюдал, как это происходило.

«Вы за диваном посмотрите обязательно! Кот там может прятаться», - с жаром просит мужчина. Спасатель берет бумажку с номером квартиры, кличкой животного. Через время возвращается ни с чем.

А вот местная такса Боня уже стала живой легендой. Маленький и быстрый пес умудрился сам спуститься десятого этажа. Он, словно кошка, прыгал через разрушенные пролеты, и практически не пострадал.

«Есть трещины в подъезде, но они там и до взрыва были»

Жители соседних подъездов ожидают, что скоро смогут вернуться в свои дома (после взрыва их, естественно, не пускали в квартиры). В понедельник и вторник все службы еще раз изучали повреждения. Коммунальщики подключали воду, электричество, запускали лифты. В квартиры можно было зайти в сопровождении полиции, и часть жильцов приехала забрать вещи.

«Переехали к родным, и эту ночь не спали. Неописуемо страшно из-за того, что это произошло рядом с нами, через несколько квартир. Я только благодаря успокоительному и держусь, - рассказала УНИАН жительница соседнего подъезда Татьяна. – У нас, вроде, серьезных разрушений не видно. Есть трещины в подъезде, но они там и до взрыва были».

Началась «генеральная уборка» и во втором соседнем доме. Во вторник его жители выбрасывали разрушенные взрывной волной рамы, двери, заметали стекла. Была озвучена информация, что можно возвращаться. Однако те, кто рискнул, рассказывают о новых пугающих трещинах. Расстояние до разрушенного дома – невелико, одна из рухнувших панелей могла стать «тараном».

И что бы кто сейчас в высоких кабинетах не говорил, все соседние дворы обсуждают одно: «От такой беды не застрахован никто».

Влад Абрамов