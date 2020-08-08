Взрыв в Бейруте: Украина решила отправить Ливану гуманитарную помощь

По состоянию на субботу, 8 августа, погибшими в результате взрыва в Бейруте считаются 154 человека, более 60 человек - пропавшими без вести.

Правительство утвердило проект указа президента Владимира Зеленского о предоставлении гуманитарной помощи Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута", - написал он.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причина взрыва - ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет. Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство здравоохранения, по состоянию на субботу, 8 августа, погибшими считаются 154 человека, более 60 человек - пропавшими без вести. Накануне министр здравоохранения Ливана заявил, что 5 тысяч человек получили ранения. Из них не менее 120 человек находятся в критическом состоянии. Около 300 тысяч жителей Бейрута остались без жилья.

По информации посла Украины в Ливане Игоря Осташа, в результате взрыва пострадали и украинцы - у некоторых порезы и ушибы.

После взрыва в Бейруте президент Владимир Зеленский поручил проверить состояние обращения в Украине со взрывоопасными материалами. Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина намерена предоставить гуманитарную помощь Ливану.

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