Депутата Киевского облсовета приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества.

Высший антикоррупционный суд вынес первый тюремный приговор - приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества.

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Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.

Депутат от Радикальной партии предлагал бизнесмену за 5 тыс. долларов "решить вопрос" с правоохранительными органами. Во время получения этих средств Мефодий был задержан.

Депутат может обжаловать решение ВАКС в Апелляционной палате.

"Это первый серьезный приговор за тяжкое преступление", - подчеркнули в ГПК.

Напомним, Высший антикоррупционный суд заработал в апреле прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционный суд. Законом устанавливается, что ВАС является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

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