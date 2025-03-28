Пенсия в Украине зависит от вашего стажа и зарплаты.

На размер пенсионных выплат в Украине влияет множество факторов - например, страховой стаж и размер официальной зарплаты.

Сегодня рассмотрим, какой стаж должен быть для пенсии в размере 11 000 гривень.

Какой стаж нужен для пенсии в Украине

На данный момент для выхода на пенсию по достижению 60-летия требуется от 32 лет страхового стажа. Если он в диапазоне 22-31, то уйти на покой можно будет в 63 года.

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Люди с еще меньшим стажем, но не ниже 15, становятся пенсионерами после 65-летия.

Это обязательные требования, чтоб получать выплаты, положенные по возрасту. Вторым важным моментом является размер официальной зарплаты.

Посчитаем, сколько нужно зарабатывать, чтоб уйти на покой в 60 лет и пенсия при этом составляла не менее 11 тыс. грн.

Как уже было сказано выше, нужно накопить достаточно стажа, а вот ваш средний заработок должен быть высоким - не менее 31,4 тыс. грн. Лучше всего воспользоваться пенсионным калькулятором от ПФУ, чтоб получить индивидуальные расчет.

Стоит отметить, что на данный момент размер минимальной пенсии составляет 2361 гривну, однако в марте была проведена индексация и размер выплат увеличился на 11,5%. Доплаты составили от 100 до 1500 гривень.

Размер средней пенсии более чем в два раза превышает минимальную и достигает 5789 гривень.

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