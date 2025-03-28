Полезно знать, какой минимальный стаж для пенсии в Украине / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

На размер пенсионных выплат в Украине влияет множество факторов - например, страховой стаж и размер официальной зарплаты.

Сегодня рассмотрим, какой стаж должен быть для пенсии в размере 11 000 гривень.

Какой стаж нужен для пенсии в Украине

На данный момент для выхода на пенсию по достижению 60-летия требуется от 32 лет страхового стажа. Если он в диапазоне 22-31, то уйти на покой можно будет в 63 года.

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Люди с еще меньшим стажем, но не ниже 15, становятся пенсионерами после 65-летия.

Это обязательные требования, чтоб получать выплаты, положенные по возрасту. Вторым важным моментом является размер официальной зарплаты.

Посчитаем, сколько нужно зарабатывать, чтоб уйти на покой в 60 лет и пенсия при этом составляла не менее 11 тыс. грн.

Как уже было сказано выше, нужно накопить достаточно стажа, а вот ваш средний заработок должен быть высоким - не менее 31,4 тыс. грн. Лучше всего воспользоваться пенсионным калькулятором от ПФУ, чтоб получить индивидуальные расчет.

скриншот из Пенсионного калькулятора

Стоит отметить, что на данный момент размер минимальной пенсии составляет 2361 гривну, однако в марте была проведена индексация и размер выплат увеличился на 11,5%. Доплаты составили от 100 до 1500 гривень.

Размер средней пенсии более чем в два раза превышает минимальную и достигает 5789 гривень.

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