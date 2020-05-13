Кабмин отменил возможность поездок украинцев в Беларусь по внутренним паспортам с 1 сентября

Документ разработан с целью усиления безопасности составляющей пограничного контроля при пересечении гражданами Украины государственной границы с Беларусью.

Кабинет министров принял решение о частичном приостановлении действия соглашения с правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан, в частности прекращении возможности поездок украинцев в Беларусь по внутренним паспортам.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан с целью усиления безопасности составляющей пограничного контроля при пересечении гражданами Украины государственной границы с Беларусью.

Документом отменяется возможность пересечения гражданами Украины белорусско-украинской государственной границы на основании паспорта гражданина Украины.

Изменения коснутся только выезда граждан Украины с территории Украины в РБ. При въезде граждан с территории РБ в Украину Государственная пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск по внутренним паспортам.

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Постановление вступает в силу с 1 сентября.

В пояснительной записке объясняется, что целесообразность прекращения использования паспорта гражданина Украины для поездок на территорию РБ связана с такими аспектами:

низкая степень защиты паспорта гражданина Украины (в форме книжечки) приводит к росту случаев выявления подделок указанных документов;

отсутствие в паспорте гражданина Украины информация о лице латиницей исключает автоматическое считывание информации с документов при осуществлении пограничного контроля в отношении их предъявителей и проведения безошибочной проверки информации о наличии ограничений на пересечение границы;

в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан заграничными дипломатическими учреждениями является длительной и сложной;

уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина.

Как сообщал УНИАН, ранее Беларусь выгнала российских пропагандистов после сюжета об эпидемии в стране.