Костенко отметил, что большой проблемой для Украины является информационный фронт, который "сейчас проигрывает больше всего".

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко прокомментировал встречу Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского с военными блогерами.

"Здесь вопрос, видимо, что многие блогеры пишут свою информацию. Часто обвиняют, доносят информацию своими методами. Конечно, это часто влияет на ВСУ, их эффективность. Возможно он, а возможно и не он принял решение встретиться и объяснить ситуацию по тем или иным направлениям", - сказал Костенко в эфире "Radio NV".

Нардеп добавил, что сейчас Украина ведет с Россией гибридную войну. И большой проблемой для Украины является "информационный фронт".

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"Я сейчас не о цензуре, а о правильном ведении коммуникаций. И часто я читаю некоторых блогеров, которые подают неправильно информацию, часто ее искажают... Многие подают и правильно информацию. Но под своим соусом, где она выглядит как полная измена. Поэтому коммуникацию нужно делать. Должен ли это делать непосредственно главком - я не уверен... Ведь этот фронт у нас сейчас проигрывает больше всего. Во время полномасштабного вторжения держать людей, мотивировать их. Конечно, все черпают информацию из СМИ, телеграмм-каналов. И там должна быть повестка дня правильная, патриотическая и если есть проблемы - их надо правильно освещать", - добавил Костенко.

Встреча Сырского с военными блогерами

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречи с украинскими блогерами, которые освещают военную тематику. Тогда он отметил, что темой разговора стала ситуация на фронте, а также необходимость реформирования ВСУ.

Эту встречу раскритиковал ряд украинских командиров и военнослужащих. В частности, командир подразделения ГУР "Химера" Александр Капшин в своем телеграмме упрекнул главкома, что свободное время вместо встречи он мог посвятить, к примеру, поездке на фронт. А начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии "Азов" Богдан Кротевич сравнил Александра Сырского с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

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